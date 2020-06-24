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Хорошие парни, когда думают, что их никто не слышит, говорят в основном "за бабки и за баб", — Светлана Чунихина

Скандальное видео, на котором лидеры фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко обсуждают внешние качества своей коллеги Ирины Аллахвердиевой, прокомментировала в соцети социальный психолог Светлана Чунихина. В своем эмоциональном посте она отметила, что о справедливости «хорошие парни» говорят в основном на публику, а в жизни — обычно «за бабки и за баб».

«О чем говорят хорошие парни, когда думают, что их не слышат случайные уши?

В кино (всем известном) хороший парень так распереживался за несправедливость в стране и угнетение властью народа, что в сердцах наговорил матюков, а он же учитель и ему нельзя, но когда за правду, то можно, поэтому он стал президентом. Нашим.

Но это в кино. А в жизни хорошие парни говорят в основном за бабки и за баб. Когда думают, что их никто не слышит. Про справедливость и все такое это они в основном на публику", — написала Чунихина в Facebook.

Ранее известный политик Борислав Береза на своей странице в соцсети отметил, что Зеленскому пора признать: он обещал то, что не знал, как сделать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что социологические исследования, которые провел Центр социальный мониторинг, показали, что баланс доверия — не доверия действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому ушел в «минус».

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