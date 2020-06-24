26.52 / 26.73 29.73 / 30.16
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине

11:09 24 июня 2020
дети и окно

В городе Малин Житомирской области из окна высотки выпала трехлетняя девочка. Малышка упала с девятого этажа, но выжила, и сейчас находится в реанимации местной больницы. Ребенку проведена операция. Как и в случае с другими похожими инцидентами, родители ребенка оставили окно в комнате открытым и понадеялись на антимоскитную сетку, а та не выдержала и выпала наружу.

Полиция области сообщила, что ЧП случилось вечером 23 июня. Родители оставили в комнате двоих малолетних детей, а сами вышли на кухню. За время отсутствия взрослых младшая из девочек подобралась к открытому окну, оперлась на антимоскитную сетку и вместе с ней упала с высоты.

Кроме расследования обстоятельств падения, полиция обещает проверить родителей девочки: почему они оставили малолетних детей без присмотра.

Согласно статистике правоохранителей, чаще всего выпасть из окна рискуют дети двух-четырех лет. В этом возрасте они уже достаточно активные, чтобы взобраться на подоконник, но еще не понимают опасности открытых окон и балконов.

Иногда падения из окон заканчиваются чудесным спасением. Детей успевают подхватить прохожие, вовремя распознавшие опасность, или же удар смягчает клумба под домом.

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Потоп в Буковеле

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

дети и окно

Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине

одесский пляж

На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам

Коронавирус

940 случаев за сутки: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер