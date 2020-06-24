Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине

Происшествия

В городе Малин Житомирской области из окна высотки выпала трехлетняя девочка. Малышка упала с девятого этажа, но выжила, и сейчас находится в реанимации местной больницы. Ребенку проведена операция. Как и в случае с другими похожими инцидентами, родители ребенка оставили окно в комнате открытым и понадеялись на антимоскитную сетку, а та не выдержала и выпала наружу.

Полиция области сообщила, что ЧП случилось вечером 23 июня. Родители оставили в комнате двоих малолетних детей, а сами вышли на кухню. За время отсутствия взрослых младшая из девочек подобралась к открытому окну, оперлась на антимоскитную сетку и вместе с ней упала с высоты.

Кроме расследования обстоятельств падения, полиция обещает проверить родителей девочки: почему они оставили малолетних детей без присмотра.

Согласно статистике правоохранителей, чаще всего выпасть из окна рискуют дети двух-четырех лет. В этом возрасте они уже достаточно активные, чтобы взобраться на подоконник, но еще не понимают опасности открытых окон и балконов.

Иногда падения из окон заканчиваются чудесным спасением. Детей успевают подхватить прохожие, вовремя распознавшие опасность, или же удар смягчает клумба под домом.

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