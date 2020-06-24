Зеленскому следует поддержать Кличко на предстоящих выборах мэра, — соцопрос

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко. По данным июньского опроса ВОО «Передовые правовые инициативы», так считают 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержке на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко — 22,55%.

Июньский опрос, проведенный ВОО «Передовые правовые инициативы», демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений. Так за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за кандидата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом, Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что третье место в рейтинге электоральных симпатий — у Алексея Гончаренко от «Европейской солидарности» — 8,05%, на четвертом — самовыдвиженец Андрей Пальчевский — 6,53%. Замыкает пятерку лидеров кандидат от ВО «Батьківщина» Виталий Нестор — 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от «Слуги народа» будет определен Виктор Ляшко, то он, согласно соцопросу, набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров.

«Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом. Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим „замеры“ и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии», — отметил он.

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