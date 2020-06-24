26.53 / 26.73 29.74 / 30.17
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Сумщине полицейский организовал кражу в доме коллеги

13:21 24 июня 2020
полиция

В Ахтырке на Сумщине следователь полиции организовал кражу в доме коллеги. Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, передало в суд материалы уголовного производства, открытого в отношении трех жителей райцентра Ахтырка Сумской области по обвинению в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц, сопряженной с проникновением в жилище. (Недавно на Киевщине задержали банду, в которую входили сотрудники полиции и СБУ.)

В этом, увы, типичном преступлении, есть один весьма пикантный нюанс: кражу организовал следователь райотдела полиции. И объектом нападения стал не кто-нибудь, а его коллега по отделу.

— Год назад следователь полиции, узнав, что его сотрудник собирается покупать автомобиль и деньги на покупку хранит дома, решился на преступление, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-секретарь теруправления ГБР в Полтаве Александр Билка. — Своими намерениями он поделился со знакомым и попросил его подыскать исполнителя задуманного. Сам же взялся за разработку плана проникновения в дом коллеги, распределив каждому роли в «спецоперации», сообщил о возможном месте нахождения сейфа в жилище.

В день совершения кражи следователь полиции (уже бывший) находился на работе, контролируя, чтобы намеченная жертва случайно не отлучилась домой. А в это время в жилище полицейского хозяйничали сообщники следователя: один стоял на шухере, а другой, перемахнув через забор, отжал окно и проник вовнутрь. По указке координатора преступления, он разбросал по дому вещи потерпевшего, а также, кроме денег, прихватил драгоценности и бытовую технику.

Стоимость украденного составила в общей сложности порядка 50 тысяч гривен. Добычу злоумышленники разделили на троих. Обвиняемые могут провести в местах лишения свободы от 3 до 6 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Виннице задержали банду похитителей людей, среди злоумышленников оказался полицейский.

Читайте также: Во Львове у бизнесмена средь бела дня отобрали миллионы гривен

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ВСУ ликвидировали минометную позицию боевиков

«Никто не убежал»: в сети показали видео уничтожения минометной позиции оккупантов на Донбассе

Потоп в Буковеле

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

Аллахвердиева Ирина

Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

дтп

Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер