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Происшествия

Оползни уничтожили живописное озеро в Карпатах (фото)

14:02 24 июня 2020
Исчезло озеро Криве в Верховине

В поселке Верховина, что в Ивано-Франковской области, из-за сильнейших ливней сошли несколько оползней, которые уничтожили озеро Криве, возникшее в 2008 году во время наводнения.

Об этом в социальных сетях сообщает основатель экосообщества «Зелене серце Карпат» Янина Лучейко. По ее словам, оползни также полностью перегородили дорогу в населенный пункт — смещение земли произошло недалеко от жилого дома.

«Исчезло небольшое карпатское озеро Криве. Два оползня сошли около озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош … Интересно, что это озеро образовалось в 2008 году во время наводнения. Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации», — пишет экоактивистка и выкладывает фотографии, сделанные в Верховине.

По ее словам, один из оползней подошел вплотную к дороге. «Еще один метр, здесь не сможет проехать авто… Только верхом. Но внизу очень большая пропасть. Вода унесла с берегов карпатских рек весь мусор. Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили. Весь мусор вскоре окажется в море. И кто знает, может люди, отдыхающие на пляже, смогут узнать свои вещи… В этом году Карпатам потребуется чрезвычайная помощь», — пишет Янина Лучейко.

А вот так выглядело озеро до нынешнего потопа в Прикарпатье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», грязевым потоком затопило рельсы в Ивано-Франковской области — пригородные поезда от областного центра до Ворохты отменены.

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