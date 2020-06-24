26.52 / 26.73 29.73 / 30.16
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вода повсюду: масштабы затоплений в Ивано-Франковской области сняли с воздуха (фото, видео)

11:49 24 июня 2020
Потом в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области, где из-за сильнейших подтоплений и разрушений дорог временно прекратили ходить поезда и электрички, населенные пункты практически плавают в воде.

Впечатляющее видео в Twitter выложил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Галич. Ивано-Франковская область. Стихия», — так он комментирует происходящее.

Также в сети показали, как сейчас выглядят подтопленные населенные пункты в Прикарпатье с воздуха. «МВД +1500 работающих на ликвидации, плюс четыре вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии… Уровень беды больше, чем в 2008 году», — отмечает Аваков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео потопа, снятые на подъезде к Буковелю (Ивано-Франковская область), а также на самом курорте.

209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Потом в Ивано-Франковской области

Вода повсюду: масштабы затоплений в Ивано-Франковской области сняли с воздуха (фото, видео)

Потоп в Буковеле

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

Елена Кравец

Елена Кравец ответила, пойдет ли на выборы мэра Киева

дети и окно

Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер