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Вода повсюду: масштабы затоплений в Ивано-Франковской области сняли с воздуха (фото, видео)
В Ивано-Франковской области, где из-за сильнейших подтоплений и разрушений дорог временно прекратили ходить поезда и электрички, населенные пункты практически плавают в воде.
Впечатляющее видео в Twitter выложил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Галич. Ивано-Франковская область. Стихия», — так он комментирует происходящее.
Галич.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020
Ивано-Фр. Стихия.
На месте с пм.
Дснс, Полиция, Нацгвардия.
Делаем, все что возможно и необходимо.
Жизни, коммуникация, продукты. эвакуация.
Концентрируемся. Тут, на Верховине. 4 области, 15 районов.
Делаем то, что должны pic.twitter.com/Fx6i1YWDWa
Также в сети показали, как сейчас выглядят подтопленные населенные пункты в Прикарпатье с воздуха. «МВД +1500 работающих на ликвидации, плюс четыре вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии… Уровень беды больше, чем в 2008 году», — отмечает Аваков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео потопа, снятые на подъезде к Буковелю (Ивано-Франковская область), а также на самом курорте.
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