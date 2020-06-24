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Происшествия

В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами (видео)

14:21 24 июня 2020
Наводнение

В городе Галич сильное наводнение, продолжающееся в регионе, привело к эвакуации больницы, в которой есть заболевшие коронавирусом.

Как сообщил в своем Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, в зоне стихийного бедствия проинспектировали равнинную часть.

«Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения», — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за сильных ливней сошли несколько оползней, которые снесли естественную дамбу и уничтожили живописное озеро.

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