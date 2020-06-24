- 14:39 Во Львове ослабляют карантин: ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей
- 14:35 Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве
- 14:27 Ремонтники открыли дорогу на Буковель
- 14:21 В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами
- 14:08 Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео
- 14:07 Василий Хрущ: «Префекты помогут общине контролировать власть на местах»
- 14:02 Оползни уничтожили живописное озеро в Карпатах
- 13:46 Элитные квартиры для слепых: строительная афера или социальная миссия?
- 13:41 Медали от Януковича и борьба против Майдана: журналисты рассказали о «заслугах» заместителей Венедиктовой
- 13:36 Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали «долг» в 160 тысяч долларов: детали инцидента
- 13:33 В Киеве на все лето ограничили движение в районе Набережного шоссе (схема)
- 13:21 На Сумщине полицейский организовал кражу в доме коллеги
В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами (видео)
В городе Галич сильное наводнение, продолжающееся в регионе, привело к эвакуации больницы, в которой есть заболевшие коронавирусом.
Как сообщил в своем Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, в зоне стихийного бедствия проинспектировали равнинную часть.
«Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения», — написал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за сильных ливней сошли несколько оползней, которые снесли естественную дамбу и уничтожили живописное озеро.115
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!