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Запад Украины продолжит заливать дождями: синоптик озвучила тревожный прогноз
Пострадавшие от обильных осадков западные области Украины продолжит заливать дождями. Если 25 июня большая часть Украины будет с сухой и солнечной погодой, то жителей Карпатского региона, Прикарпатья, Буковины ждет новая порция ливней.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, гидрологическая ситуация в западной части страны остается сложной и опасной. «Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи… К сожалению, пока не видно длительного сухого периода и полного прекращения осадков», — говорит синоптик.
Напомним, из-за разрушенных дорог на Прикарпатье перекрыли трассу, ограничили движение по мосту через Днестр, отменили электрички до Ворохты.
Фото if.dsns.gov.ua90
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