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Украина

Запад Украины продолжит заливать дождями: синоптик озвучила тревожный прогноз

13:09 24 июня 2020
погода

Пострадавшие от обильных осадков западные области Украины продолжит заливать дождями. Если 25 июня большая часть Украины будет с сухой и солнечной погодой, то жителей Карпатского региона, Прикарпатья, Буковины ждет новая порция ливней.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, гидрологическая ситуация в западной части страны остается сложной и опасной. «Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи… К сожалению, пока не видно длительного сухого периода и полного прекращения осадков», — говорит синоптик.

карта

Напомним, из-за разрушенных дорог на Прикарпатье перекрыли трассу, ограничили движение по мосту через Днестр, отменили электрички до Ворохты.

Фото if.dsns.gov.ua

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