Ремонтники открыли дорогу на Буковель (фото, видео)

Украина

В среду, 24 июня, в Ивано-Франковской области, пострадавшей из-за сильнейших ливней, возобновили движение по трассе Н-09, сделав возможным проезд к Буковелю со стороны Яремче.

Об этом сообщает администрация курорта.

Тем временем волонтер Павел Кашчук снял видео, в котором показал результат работы ремонтников, отметив, что восстановительные работы провели буквально за ночь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали поврежденную трассу на подъезде к Буковелю, а также потоп на курорте.

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