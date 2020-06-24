26.53 / 26.73 29.74 / 30.17
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ремонтники открыли дорогу на Буковель (фото, видео)

14:27 24 июня 2020
Дорога на Буковель

В среду, 24 июня, в Ивано-Франковской области, пострадавшей из-за сильнейших ливней, возобновили движение по трассе Н-09, сделав возможным проезд к Буковелю со стороны Яремче.

Об этом сообщает администрация курорта.

Тем временем волонтер Павел Кашчук снял видео, в котором показал результат работы ремонтников, отметив, что восстановительные работы провели буквально за ночь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали поврежденную трассу на подъезде к Буковелю, а также потоп на курорте.

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Женщина выпала с балкона

Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве

лукашенко путин

Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео

Исчезло озеро Криве в Верховине

Оползни уничтожили живописное озеро в Карпатах (фото)

Аллахвердиева Ирина

Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер