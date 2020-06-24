26.52 / 26.73 29.73 / 30.16
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

11:28 24 июня 2020
Потоп в Буковеле

Ливни на Прикарпатье привели к разрушению мостов и дорог, в том числе, и ведущих и известному курорту Буковелю.

В сеть активно выкладывают видео последствий стихии, которая вплотную подобралась к курорту. В Ивано-Франковской области отменены поезда из областного центра в Ворохту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвами непогоды в Прикарпатье стали три человека. Погибла пожилая женщина, упавшая в потом, а также находившиеся в упавшем в реку автомобиле мужчина и женщина.

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Потоп в Буковеле

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

дети и окно

Девочка чудом выжила, выпав из окна на девятом этаже: детали жуткого происшествия на Житомирщине

одесский пляж

На одесских пляжах купаться нельзя: морская вода не соответствует нормам

Коронавирус

940 случаев за сутки: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер