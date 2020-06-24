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Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле
Ливни на Прикарпатье привели к разрушению мостов и дорог, в том числе, и ведущих и известному курорту Буковелю.
В сеть активно выкладывают видео последствий стихии, которая вплотную подобралась к курорту. В Ивано-Франковской области отменены поезда из областного центра в Ворохту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвами непогоды в Прикарпатье стали три человека. Погибла пожилая женщина, упавшая в потом, а также находившиеся в упавшем в реку автомобиле мужчина и женщина.206
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Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"