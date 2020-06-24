Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве

Происшествия

Поздно вечером во вторник, 23 июня, 25-летняя полтавчанка выпала с балкона девятого этажа по улице Коновальца, 9, в микрорайоне Сады-2. От полученных травм она скончалась. (Недавно в центре Киева женщина выбросилась из окна 4-го этажа вместе с ребенком.)

— Погибшая два месяца назад родила ребенка, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — В тот трагический вечер молодая мама оставила малыша на мужа в комнате, а сама вышла на балкон, откуда и выпала. Правоохранители проверяют все обстоятельства трагического происшествия, после чего смогут сказать, это был несчастный случай или самоубийство.

Опрошенные соседи предполагают, что женщина страдала послеродовой депрессией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Северодонецке Луганской области: полицейский выбросил с балкона четвертого этажа свою жену. Это произошло на глазах у их годовалой дочки.

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