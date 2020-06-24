- 14:39 Во Львове ослабляют карантин: ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей
- 14:35 Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве
- 14:27 Ремонтники открыли дорогу на Буковель
- 14:21 В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами
- 14:08 Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео
- 14:07 Василий Хрущ: «Префекты помогут общине контролировать власть на местах»
- 14:02 Оползни уничтожили живописное озеро в Карпатах
- 13:46 Элитные квартиры для слепых: строительная афера или социальная миссия?
- 13:41 Медали от Януковича и борьба против Майдана: журналисты рассказали о «заслугах» заместителей Венедиктовой
- 13:36 Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали «долг» в 160 тысяч долларов: детали инцидента
- 13:33 В Киеве на все лето ограничили движение в районе Набережного шоссе (схема)
- 13:21 На Сумщине полицейский организовал кражу в доме коллеги
Мама двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа в Полтаве
Поздно вечером во вторник, 23 июня, 25-летняя полтавчанка выпала с балкона девятого этажа по улице Коновальца, 9, в микрорайоне Сады-2. От полученных травм она скончалась. (Недавно в центре Киева женщина выбросилась из окна 4-го этажа вместе с ребенком.)
— Погибшая два месяца назад родила ребенка, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — В тот трагический вечер молодая мама оставила малыша на мужа в комнате, а сама вышла на балкон, откуда и выпала. Правоохранители проверяют все обстоятельства трагического происшествия, после чего смогут сказать, это был несчастный случай или самоубийство.
Опрошенные соседи предполагают, что женщина страдала послеродовой депрессией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Северодонецке Луганской области: полицейский выбросил с балкона четвертого этажа свою жену. Это произошло на глазах у их годовалой дочки.
Читайте также: Под Киевом мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка250
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!