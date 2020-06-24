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Украина

Во Львове ослабляют карантин: ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей

14:39 24 июня 2020
карантин

Во Львове 24 июня, как и в Киеве, было объявлено об ослаблении карантина. Кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей не только на летней террасе, но и в помещении. В заведении должно быть не более 10 клиентов, а зал должен регулярно проветриваться.

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook объявил, что в городе возобновляют работу спортзалы и фитнес-клубы. Для них также действует лимит в 10 посетителей одновременно.

Кроме того, собственники спортивных заведений, ресторанов, кафе должны заставить сотрудников перед выходом на работу сдать ИФА-тест.

Напомним, в Украине карантин продлен до 31 июля, но отдельные регионы могут самостоятельно устанавливать и снимать ограничения. 24 июня в ряде городов было объявлено о смягчении карантина, хотя в целом по стране был поставлен антирекорд по числу новых заболевших. Львовская область лидирует по числу новых случаев за сутки.

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