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На Прикарпатье смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения (фото)
В Ивано-Франковской области во время разгула стихии река Лимница разрушила мост в районе Калуша. В прошлый раз это сооружение было уничтожено наводнением 2008 года.
Как сообщает издание Kurs, пешеходный мост не выдержал напора воды. После наводнения 2008 года сооружение восстанавливали семь лет. В октябре 2015 года прошло торжественное открытие нового пешеходного моста, его также освятили.
Фото разрушенного сооружения опубликовали в соцсетях:
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области уровень воды в реке Прут превысил критическую отметку в 5 метров, в результате паводок разрушил опоры под газопроводами, которые проходят над рекой Черемош. Из-за этого более пяти тысяч жителей региона остались без газа.
Фото: Facebook/Чорний Список Калуша111
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