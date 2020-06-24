Происшествия

На Прикарпатье смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения (фото)

В Ивано-Франковской области во время разгула стихии река Лимница разрушила мост в районе Калуша. В прошлый раз это сооружение было уничтожено наводнением 2008 года.

Как сообщает издание Kurs, пешеходный мост не выдержал напора воды. После наводнения 2008 года сооружение восстанавливали семь лет. В октябре 2015 года прошло торжественное открытие нового пешеходного моста, его также освятили.

Фото разрушенного сооружения опубликовали в соцсетях:

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области уровень воды в реке Прут превысил критическую отметку в 5 метров, в результате паводок разрушил опоры под газопроводами, которые проходят над рекой Черемош. Из-за этого более пяти тысяч жителей региона остались без газа.

Фото: Facebook/Чорний Список Калуша

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