26.52 / 26.73 29.74 / 30.17
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Буковине тысячам украинцев отключили газ: что происходит (фото)

12:14 24 июня 2020
Газопровод

В Черновицкой области, где утром 24 июня уровень воды в реке Прут в пределах райцентра превысил критическую отметку в 5 метров, паводок разрушил опоры под газопроводами проходящими над рекой Черемош.

Как сообщают в компании «Черновцыгаз», прекращена доставка газа 5,5 тысячам потребителей в 18 населенных пунктах области.

«Больше всего поврежденных участков газопроводов в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов», — отмечают в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителей Черновицкой области предупреждали, что уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров при критической отметке в 5 метров.

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дтп

Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)

Потоп в Буковеле

Стихия сносит все на своем пути: появилось впечатляющее видео потопа в Буковеле

Газопровод

На Буковине тысячам украинцев отключили газ: что происходит (фото)

Елена Кравец

Елена Кравец ответила, пойдет ли на выборы мэра Киева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер