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На Буковине тысячам украинцев отключили газ: что происходит (фото)
В Черновицкой области, где утром 24 июня уровень воды в реке Прут в пределах райцентра превысил критическую отметку в 5 метров, паводок разрушил опоры под газопроводами проходящими над рекой Черемош.
Как сообщают в компании «Черновцыгаз», прекращена доставка газа 5,5 тысячам потребителей в 18 населенных пунктах области.
«Больше всего поврежденных участков газопроводов в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов», — отмечают в компании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителей Черновицкой области предупреждали, что уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров при критической отметке в 5 метров.144
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