Звезда фильмов «Послезавтра» и «Враг мой» женился в четвертый раз (фото)

Гламур

После новости о свадьбе украинского певца Виктора Павлика стало известно, что в четвертый раз женился популярный американский актер Деннис Куэйд, известный по фильмам «Враг мой», «Послезавтра», «Сердце дракона», «Вдали от рая», «Умники», «Ловушка для родителей». Об этом сообщило издание People.

Супругой 66-летнего актера стала 27-летняя аспирантка Техасского университета Лора Савой. Скромная тайная свадьба состоялась еще 2 июня в городе Санта-Барбара. На ней присутствовали только жених, невеста и священник. Деннис и Лора обменялись обручальными кольцами от Bulgari. Куйэд был в костюме Hugo Boss. Лора — в традиционном белом платье от Chosen By One Day.

Пара объявила о своей помолвке в октябре прошлого года — спустя пять месяцев после знакомства на одном из бизнес-мероприятий. Изначально планировалось провести церемонию в апреле на Гавайях, а затем устроить еще один прием для друзей и родных в Нэшвилле. Однако из-за пандемии коронавиурса торжество решили отложить.

С 1978 по 1983 год Куэйд был женат на актрисе Пи Джей Солус, партнерше по фильму «Наш победный сезон».

В 1991 году Деннис женился на кинозвезде Мег Райан (они вместе снимались в фильме «Внутренний космос»). В апреле 1992 года родился их сын Джек. А в 2000 году супруги расстались — после того, как Мег увлеклась актером Расселом Кроу. Окончательно они оформили развод в июле 2001-го года.

Деннис и Мег

Третьей женой актера в 2004 году стала риелтор Кимберли Баффингтон. 8 ноября 2007 года у супругов родились двойняшки — сын Томас и дочь Зои Грейс, которых выносила суррогатная мать. В марте 2012 года Баффингтон подала на развод, но вскоре отозвала свое заявление. В октябре 2012 года Кимберли подала заявление о раздельном проживании пары, а в ноябре того же года на развод подал Куйэд. Потом супруги снова передумали расставаться. В июне 2016-го Баффингтон вновь подала заявление о разводе. На этот раз дело было доведено до конца. В апреле 2018 года их брак был окончательно расторгнут.

Куйэд говорит, что с Лорой у них возникла любовь с первого взгляда — несмотря на 39-летнюю разницу в возрасте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голливудская «королева мелодрамы» Мег Райан объявила о помолвке с рок-музыкантом Джоном Мелленкампом. Однако в октябре прошлого года помолвка была расторгнута.

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