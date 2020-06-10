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Гламур

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились: первые фото

19:21 10 июня 2020
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Популярный украинский музыкант Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова стали мужем и женой. Именно на эту тайну намекала недавно Екатерина.

«29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20», — написала Репяхова, добавив первые фото из ЗАГСа.

Павлик и Репяхова

Напомним, что именно 10 июня должна была быть свадьба Павлика и Репяховой, но пара решила все перенести на август, когда возобновится авиасообщение со странами, в которых живут родственники и друзья невесты.

Павлик и Репяхова

Также отметим, что Екатерина уже не раз готова была проговориться, называя Виктора в соцсетях мужем.

Это четвертый брак для Виктора Павлика и первый — для его жены.

Ранее мы сообщали, что племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay) вышла замуж.

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