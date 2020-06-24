Убытки, вероятно, превысят миллиард: Зеленский оценил масштаб бедствия в Западной Украине

Украина

Президент Владимир Зеленский требует, чтобы правительство нашло системное решение проблемы ежегодного подтопления в Западной Украине.

Как сообщает Офис президента, Зеленский сделал заявление на селекторном совещании по последствиям стихии.



«Мы ежегодно тратим от 500 до 800 миллионов на ликвидацию последствий. А в этом году, вероятно, будет больше миллиарда гривен. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Нужно разработать настоящую большую программу с привлечением зарубежного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги», — сказал Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру.

Как сообщалось ранее, на западные регионы Украины вновь обрушатся мощеные ливни.

Фото: Офис президента

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