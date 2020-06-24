Ситуация страшная: Шмыгаль оценил последствия непогоды на Прикарпатье (видео)

Происшествия

В пяти регионах западной Украины продолжается беспрецедентный паводок, в результате которого только в Ивано-Франковской области оказались подтоплены 165 населенных пунктов. Разрушены 110 км автодорог и 19 мостов, а остальные оказались повреждены. Об этом на брифинге в Ивано-Франковске заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ситуация действительно страшная… трое погибших, тело одного человека так и не найдено», — сказал он, комментируя ситуацию в Ивано-Франковской области.

В регион экстренно передислоцировали дополнительные силы Национальной гвардии и 4 вертолета, в т. ч. медназначения. 24 июня они уже осуществили эвакуацию двух беременных женщин из Верховинского района.

По словам премьер-министра, 25 июня на заседании Кабинета Министров планируется принять решение о выделении из Резервного фонда 500 млн гривен на выплаты компенсаций пострадавшим от подтопления и 80 млн гривен целевым образом направят на восстановление дамб.

Оценку причиненного ущерба проведут до 1 июля 2020 года. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня.

Тем временем, по предварительным оценкам, паводок на Прикарпатье теряет силу. Волна, по словам премьера Шмыгаля, пошла на Тернопольскую область.

Подробнее о ситуации с паводком читайте в статье «ФАКТОВ» «Наводнение в Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы».

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