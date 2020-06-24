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У Зеленского сообщили, когда закончится самоизоляция президента
Самоизоляция президента Украины Владимира Зеленского заканчивается уже в пятницу, 26 июня. Напомним, ранее стало известно, что он продолжает ездить на работу в Офис.
На этот день у него запланирована рабочая поездка в Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
В комментарии РБК-Украина она напомнила, что глава государства перешел на особый режим работы после подтверждения коронавирусной инфекции у его жены — Елены Зеленской.
О ее состоянии Мендель ничего не сообщила, отметив лишь, что все президентские тесты показали отрицательный результат и он «чувствует себя хорошо».
Отметим, что президент нарушил самоизоляцию уже 24 июня, когда вышел из Офиса для встречи с протестующими шахтерами.
Напомним, утром 24 июня стало известно о новом коронавирусном антирекорде в Украине.68
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