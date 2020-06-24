940 случаев за сутки: в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд

Украина

В Украине зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд — за сутки COVID-19 подтвердили уже у 940 человек. Таковы данные на утро вторника, 24 июня.

«Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная. Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии имеем страшный результат — количество больных увеличилось втрое», — отмечают в Минздраве.

Больше всего случаев — в Львовской области, где коронавирусную инфекцию подтвердили у 203 человек. Ни одного нового заболевшего нет в Херсонской области. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 39 014 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключал, что до конца года смертность среди подхвативших коронавирусную инфекцию может достичь семи тысяч человек.

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