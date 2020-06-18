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Здоровье и медицина

Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса

15:24 18 июня 2020
Елена Зеленская

Супруга президента Украины Елена Зеленская лечится в стационаре киевской больницы. У нее обнаружен COVID-19 и диагностирована внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Как сообщает Офис президента, течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — 0. В кислородной дотации Елена Зеленская не нуждается. Состояние больной стабильное.

Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Она находится в изоляции.

Отмечается, что президент Зеленский и дети супругов здоровы — в пятницу, 19 июня, они сдадут очередные ПЦР-тесты.

Ранее сообщалось, что президента Зеленского уличили в несоблюдении условий самоизоляции — выяснилось, что он продолжает посещать столичный офис. При этом спикер главы государства Юлия Мендель заметила, что президент ограничивает общение «очень узким кругом» людей.

Фото: сайт президента Украины

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