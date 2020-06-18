- 15:37 Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него
- 15:24 Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
- 15:22 В Раде не хотят видеть Шкарлета главой Минобразования
- 15:03 Министр Степанов на своем месте, — Карасев
- 15:00 Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме
- 14:55 «Фармацевтическая отрасль не стала сверхприбыльной из-за коронавируса – спрос на лекарства упал», — эксперт
- 14:54 Германия обвинила Кремль в заказном убийстве грузинского офицера в Берлине
- 14:39 Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: почему «закрыли» судебные слушания
- 14:35 Совет ЕС продлил «крымские» санкции против России
- 14:34 Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем
- 14:31 Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым
Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
Супруга президента Украины Елена Зеленская лечится в стационаре киевской больницы. У нее обнаружен COVID-19 и диагностирована внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Как сообщает Офис президента, течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность — 0. В кислородной дотации Елена Зеленская не нуждается. Состояние больной стабильное.
Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию. Она находится в изоляции.
Отмечается, что президент Зеленский и дети супругов здоровы — в пятницу, 19 июня, они сдадут очередные ПЦР-тесты.
Ранее сообщалось, что президента Зеленского уличили в несоблюдении условий самоизоляции — выяснилось, что он продолжает посещать столичный офис. При этом спикер главы государства Юлия Мендель заметила, что президент ограничивает общение «очень узким кругом» людей.
Фото: сайт президента Украины108
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!