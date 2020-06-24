Происшествия

Катастрофический паводок в Украине: под ударом уже Винницкая область

Из-за масштабных осадков на Западной Украине, которые привели к небывалому подъему уровня воды в Днестре, украинские специалисты-гидрологи приняли решение повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС и установить его на уровне 2000 м3/с.

В то же время это может привести к подтоплению территорий уже на территории Винницкой области.

В Украинском Гидрометцентре предупредили — уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.

Днестровская ГЭС

Напомним, на заседании Кабинета Министров 25 июня будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от небывалых подтоплений.



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