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Катастрофический паводок в Украине: под ударом уже Винницкая область
Из-за масштабных осадков на Западной Украине, которые привели к небывалому подъему уровня воды в Днестре, украинские специалисты-гидрологи приняли решение повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС и установить его на уровне 2000 м3/с.
В то же время это может привести к подтоплению территорий уже на территории Винницкой области.
В Украинском Гидрометцентре предупредили — уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.
Напомним, на заседании Кабинета Министров 25 июня будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от небывалых подтоплений.
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