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Наводнение в Западной Украине: что там происходит и каковы прогнозы
Западную Украину продолжает затапливать. Специалисты утверждают, что нынешний потоп оказался самым страшным и разрушительным с 2008 года. Из-за мощных ливней реки выходят из берегов и сметают все на своем пути. Затоплено и разрушено огромное количество жилых домов, размыты железные и автомобильные дороги, мосты .
Больше всего от наводнения пострадали Верховинский, Косовский и Рожняковский районы в Ивано-Франковской области. Здесь за одни сутки выпало 70% осадков от месячной нормы. Подтоплено более 200 сел. 29 поселков вообще оказались отрезанными от цивилизации. Дороги так размыты, что попасть туда не могут даже спасатели. Кроме того, в Ивано-Франковской области полностью уничтожено 110 километров дорог и 90 мостов. Еще 40 мостов было разрушено во Львовской области и на Буковине.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли три человека. В селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток воды. В Яблунице утонули водитель и пассажир автомобиля, слетевшего в реку. Еще один человек числится, как пропавший без вести.
На Прикарпатье вода разрушила железнодорожные пути. Видео на своей странице опубликовал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В результате было временно отменено движение поездов Яремче — Микуличин и Микуличин — Ворохта.
Люди, оказавшиеся в эпицентре стихии снимают видео. Так, в объектив случайного туриста попал момент, когда в Яремче в результате оседания грунта чуть не погибли женщина и ее двое детей. Как отмечает автор видео женщина с детьми приехала в Яремчу на отдых. Сильный дождь не остановил ее, и туристка все же решила прогуляться под зонтиками со своими детьми. Однако начавшееся оседание грунта едва не обернулось трагедией. На видео слышно, как убегающий вслед за мамой ребенок кричит: «Мама, мне страшно!» А буквально в метре от малыша обваливается земля.
Жители села Шешоры, что на Прикарпатье, засняли, как вышедшая из берегов река Пистинька смывает небольшой магазин.
На Прикарпатье в результате наводнения полностью исчезло популярное среди туристов озеро Кривое, которое появилось так же после потопа в 2008 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Янина Лучейко.
«Сегодня на Верховине, возле селища Кривец произошло три оседания грунта. В результате была полностью перегорожена дорога в селище и исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Снесло дамбу. Вода собрала с берегов речек весь мусор и вода из озера вместе с этим мусором утекла в реку Черный Черемош», — написала женщина.
Сильно от удара стихии пострадала Буковина, где мощные потоки воды буквально смывают дома и дороги. Дело близится к катастрофе, поскольку под угрозой оказалась вся инфраструктура региона. Ситуация настолько серьезная, что 23 июня, Черновцы и еще несколько населенных пунктов пришлось даже отключить от подачи газа .
А в самих Черновцах уже готовятся эвакуировать жителей. Вода начала затапливать популярный Калиновский рынок. Продавцы отказываются покидать свои рабочие места и продолжают охранять товар, который хранится в контейнерах, от возможных мародеров.
Прогнозы по Черновицкой области неутешительные. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться, поскольку дожди продолжаются и уровень воды в реке Прут повышается до критического уровня .
Стихия, которая уже наделала много горя людям, останавливаться — по крайней мере, в ближайшие сутки — не собирается. Синоптики уже объявили об ухудшении погодных условий в Западной Украине до 25 июня.
Так, по данным Укргидрометцентра, 24−25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.
В частности, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на участке Великий Бичков — Вилок вода поднимется на метр-полтора, а на участке Галич — Залещики и вовсе до трех с половиной метров.
Спасатели прогнозируют, что в ближайшие сутки возможен выход воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий Сторожинецкого, Путильского, Вижницкого и Глыбокского районов в Черновицкой области.
Кроме того, поднимется уровень воды не только в реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), на реке Вишня (бассейн Сяна), но и в притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях (продолжатся подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м, а на отдельных участках рек Прута и Днестра — до 2−2,5 м над текущими отметками).
Также вероятна новая волна затопления хозяйственных объектов, расположенных вблизи рек, а также автодорог местного значения; в Черновицкой области — риск затопления объектов пограничной службы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в городе Галич в результате наводнения затопило местную больницу, в которой есть люди, заболевшие коронавирусом.234
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