«Динамо» узнало соперника в финале Кубка Украины: видео голов матча 1/2 финала

Спорт

В среду, 24 июня, в матче без зрителей на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе определился соперник киевского «Динамо» в финале Кубка Украины по футболу (как известно подопечные Алексея Михайличенко в поединке ½ финала обыграли «Минай» — 2:0).

Право второй раз в истории сыграть в решающей встрече турнира добыла «Ворскла» (обладатель трофея 2009 года!), одолевшая в серии послематчевых пенальти «Мариуполь» — 3:2. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1 (Горбунов, 37 — Кане, 80, с пенальти).

До перерыва гости, действиями которых не мог руководить удаленный со скамьи в матче с «Днепром» главный тренер Юрий Максимов, выглядели активнее. Но свои шансы отличиться «Ворскла» не использовала, а вот мариупольцы не сплоховали. На 37-й минуте после удара Горбунова мяч срикошетил от ноги Чурко и влетел в ворота — 1:0.

1:0 Чурко (37-я мин.)

Во втором тайме полтавчане предпринимали одну за другой попытки исправить положение, и на 80-й минуте арбитр из Харькова Екатерина Монзуль назначила в ворота «Мариуполя» пенальти за фол Тищенко на Степанюке. Малиец Кане, отметивший накануне свое 20-летие, с «точки» был точен — 1:1.

1:1 Кане (80-я мин., с пенальти)

В оставшееся до конца основного времени лучше готовые физически подопечные Максимова создали у ворот Гальчука еще ряд моментов, но счет на табло так и не изменился, и выяснение отношений продолжилось в овертайме.

Тридцать дополнительных минут не принесли успеха ни одному из соперников. При этом на серию пенальти тренерский штаб полтавчан выпустил… 16-летнего голкипера Исенко. И юный 192-сантиметровый талант стал героем «лотереи», парировав три (!) из пяти ударов соперника (у хозяев сплоховали Кулаков, Игнатенко и Корниенко). Промахи полтавчан Шекича и Баенко не помешали «Ворскле» выиграть серию — 3:2 и спустя 11 лет завоевать право сыграть в решающем поединке кубкового турнира. Браво, Максимов и помощники за тренерское чутье!

Герой серии пенальти в Мариуполе — 16-летний голкипер «Ворсклы» Павел Исенко

Добавим, что проведение финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» запланировано на 8 июля на «Арене Львов». К слову, впервые с 2010 года в решающем матче турнира не сыграет «Шахтер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в поединке с четырьмя 11-метровыми ударами и красной карточкой победило в УПЛ «Колос».

Фото ФК «Мариуполь»

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