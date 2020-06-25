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Не только купить билет: украинцам рассказали правила въезда в Черногорию
Для того, чтобы отдохнуть в открывшей свои границы для украинцев Черногории, нашим согражданам нужно будет продемонстрировать документы об отрицательном результате ПЦР-теста, переведенные на черногорский или английский язык.
Об этом написал на своей странице в Facebook консул Украины в Черногории Михаил Шматов.
Он уточнил, что должен быть именно ПЦР-тест, экспресс-тест не подходит. Кроме того, тест должен быть сделан самое позднее за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов), и результат должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык.
«Тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15 189, ISO/IEC 17 025. Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому спрашивайте лабораторию, где собираетесь делать тест, на наличие указанной аккредитации. Этот тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране», — сообщил консул.
В то же время, пока нет информации относительно минимального возраста, с которого нужно делать такой тест. Ожидаются соответствующие разъяснения от Института общественного здоровья Черногории.
«Отдельно относительно автомобильных путешествий. Посольство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, зато использовать прямые перелеты, или непрямые с минимально коротким временем для пересадки», — отметил Шматов.
По его словам, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию. Сербия — открыта для въезда и транзита, однако она в «красном списке» Черногории, поэтому туристам могут отказать во въезде в Черногорию даже при условии транзита.
Также Шматов отметил, что посольство не выдает никаких писем/подтверждений/нот для въезда и транзита как по территории Черногории, так и по территории других стран.
«Автомобильные путешествия вы осуществляете на свой риск и под свою ответственность», — предупредил консул, обращаясь к гражданам.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черногории в городе Сутоморе на побережье Адриатического моря открыли реабилитационный центр для украинских военных. Теперь там могут поправить свое здоровье и пройти реабилитацию участники боевых действий.7
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