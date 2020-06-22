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«Фарфоровые» истории
25 июня 2020
ДАМА ГАУДИ
ДАМА ГАУДИ
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1999
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 46×29 cm
Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Так уже повелось давно. Бывая в Барселоне, мы с детьми обязательно стараемся снова и снова насладиться созерцанием диковинных архитектурных творений Антонио Гауди. Казалось бы, и видели их, и слышали о них не раз, но не использовать любую возможность для встречи с ними считаем абсолютно неправильным. Так было и несколько лет назад, когда во время очень короткого посещения одного из самых любимых нами городов мы отложили все — и снова устремились рассматривать знаменитые дома этого неповторимого испанского архитектора. Несмотря на позднее время, стоя под дождём, мы снова и снова словно впитывали в себя невероятные образы, создаваемые диковинными линиями его строений, порождающие новый полёт фантазии у любого, кто их наблюдал…

Родившийся в этот день, 25 июня 1852 года, Антонио Пласидо Гильермо Гауди с детства был замкнутым в себе, болезненным ребёнком, научившимся воспринимать окружающий мир не таким, каким он казался другим людям. Может быть, этому способствовало то, что один его глаз страдал близорукостью, а другой — дальнозоркостью. При этом он, рано закончивший школу архитектуры в Барселоне, отказывался носить очки, заявляя, что «греки очков не носили». В своих работах он использовал разные архитектурные стили. Но каждое из строений — Дом Висенс или Дворец Гуэля, Дом Бальо или Парк Гуэля, Дом Мила или знаменитый Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне — делали его стиль легко узнаваемым, не похожим ни на что другое, создаваемое прежде великими архитекторами.

Почти треть своей жизни Гауди посвятил строительству величественного храма. Отличавшийся в молодости стремлением красиво и модно одеваться, Антонио со временем так увлёкся работой над собором, что переехал жить на стройку, создав себе там какое-то подобие человеческого жилья. Тайно будучи влюблённым в скромную учительницу Жозефину Моро и не видя ответа с ее стороны, Гауди с головой ушёл в работу, день и ночь проводя на строительных лесах. Он редко покидал свою спартанскую обитель. А когда однажды пошёл куда-то по своим делам, то был сбит трамваем, проезжавшим мимо строящегося собора, и доставлен в больницу для бедных на окраине города. Доктора, узнавшие в несчастном старике великого архитектора, вместе с друзьями Гауди хотели перевести его в более подобающие его статусу условия, но Антонио отказался наотрез, сказав, что его место «здесь, среди бедноты».

Гауди похоронили в скрипте собора. Словно воплотив в реальность его высказывание о том, что настоящим архитекторам памятники не нужны — их памятниками являются творения, созданные ими при жизни…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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