- 07:29 Меган Маркл и принц Гарри показали, как пекут булки вместе с бывшими бандитами
- 07:06 Ливни и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:47 Посвящение в "крепостные": в оккупированном Крыму местных дворников вынудили "принести присягу"
- 05:55 США выделят Украине 125 млн долларов на летальное оружие
- 05:27 Требовал отдать несуществующий долг: в Луганской области задержан главарь шайки вымогателей
- 04:55 Украинцев предупредили о возможных задержках с доставкой пенсии в некоторых регионах
- 04:25 На меч "Родины-матери" в Киеве снова "повесили" флаг
- 03:20 Ученые установили связь ожирения с повышенным риском старческого слабоумия
- 02:52 Купить билет мало: украинцам рассказали, как правильно въехать в Черногорию
- 02:05 Предостережение Кремлю: США и Польша заявили о готовности укрепить восточный фланг НАТО
- 01:16 Не только наводнения: в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
- 00:56 В ООН обнародовали доклад о новых нарушениях России в Крыму
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1999
Скульптор: Joan Coderch
Размер: 46×29 cm
Лимитированная серия 1500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Так уже повелось давно. Бывая в Барселоне, мы с детьми обязательно стараемся снова и снова насладиться созерцанием диковинных архитектурных творений Антонио Гауди. Казалось бы, и видели их, и слышали о них не раз, но не использовать любую возможность для встречи с ними считаем абсолютно неправильным. Так было и несколько лет назад, когда во время очень короткого посещения одного из самых любимых нами городов мы отложили все — и снова устремились рассматривать знаменитые дома этого неповторимого испанского архитектора. Несмотря на позднее время, стоя под дождём, мы снова и снова словно впитывали в себя невероятные образы, создаваемые диковинными линиями его строений, порождающие новый полёт фантазии у любого, кто их наблюдал…
Родившийся в этот день, 25 июня 1852 года, Антонио Пласидо Гильермо Гауди с детства был замкнутым в себе, болезненным ребёнком, научившимся воспринимать окружающий мир не таким, каким он казался другим людям. Может быть, этому способствовало то, что один его глаз страдал близорукостью, а другой — дальнозоркостью. При этом он, рано закончивший школу архитектуры в Барселоне, отказывался носить очки, заявляя, что «греки очков не носили». В своих работах он использовал разные архитектурные стили. Но каждое из строений — Дом Висенс или Дворец Гуэля, Дом Бальо или Парк Гуэля, Дом Мила или знаменитый Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне — делали его стиль легко узнаваемым, не похожим ни на что другое, создаваемое прежде великими архитекторами.
Почти треть своей жизни Гауди посвятил строительству величественного храма. Отличавшийся в молодости стремлением красиво и модно одеваться, Антонио со временем так увлёкся работой над собором, что переехал жить на стройку, создав себе там какое-то подобие человеческого жилья. Тайно будучи влюблённым в скромную учительницу Жозефину Моро и не видя ответа с ее стороны, Гауди с головой ушёл в работу, день и ночь проводя на строительных лесах. Он редко покидал свою спартанскую обитель. А когда однажды пошёл куда-то по своим делам, то был сбит трамваем, проезжавшим мимо строящегося собора, и доставлен в больницу для бедных на окраине города. Доктора, узнавшие в несчастном старике великого архитектора, вместе с друзьями Гауди хотели перевести его в более подобающие его статусу условия, но Антонио отказался наотрез, сказав, что его место «здесь, среди бедноты».
Гауди похоронили в скрипте собора. Словно воплотив в реальность его высказывание о том, что настоящим архитекторам памятники не нужны — их памятниками являются творения, созданные ими при жизни…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!