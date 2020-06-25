- 09:44 Били ногами и пытались задушить полотенцем: в Германии напали на украинских дальнобойщиков
- 09:39 В Украине стартует ВНО: что важно знать
- 09:28 Шахтер нашел два редких драгоценных камня весом 15 кг и стал миллионером, продав их правительству
- 09:21 Тысячи подтопленных домов, разрушенные мосты и дороги: спасатели рассказали о масштабах бедствия в Западной Украине
- 09:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:20 ВСУ уничтожили российскую станцию наземной разведки на Донбассе: в сеть попало видео меткого удара
- 08:59 Почти тысяча новых случаев коронавируса за сутки: Украина продолжает бить антирекорды
- 08:59 Самолет в Пакистане разбился из-за болтовни пилотов о коронавирусе
- 08:48 У Авакова хотят ужесточить ответственность за оскорбление полицейских
- 08:24 В Новой Зеландии, объявившей о «полном искоренении» коронавируса, выявлены новые случаи COVID-19
- 08:15 Пушка: гол-красавец украинца Малиновского помог «Аталанте» одержать волевую победу
- 08:06 Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости, — вице-адмирал Сергей Гайдук
Шахтер нашел два редких драгоценных камня весом 15 кг и стал миллионером, продав их правительству
Шахтер из Танзании Саниниу Лайзер нашел два уникальных танзанита — самых больших из всех когда-либо обнаруженных. Как сообщает министерство минералов страны, вес одного из камней — 9,27 килограмма, другого — 5,103 килограмма.
Как пишет BBC, редчайшие драгоценные камни шахтер продал правительству страны, получив за них 3,4 миллиона долларов.
52-летнего Саниниу, у которого имеется более 30 детей от четырех жен, поздравил президент Танзании Джон Магуфули. А торжественное вручение чека показывали по местному телевидению.
Часть денег счастливчик собирается потратить на строительство школы и торгового центра.
Танзанит добывают только в одной из провинций на севере страны. У камней хорошего качества цвет ультрамариновый или сапфирово-синий. При электрическом свете приобретает аметистово-фиолетовый оттенок. Украшения с танзанитом любила носить кинозвезда Элизабет Тейлор — что поспособствовал его популяризации. По оценкам геологов, это один из самых редких драгоценных камней на планете, запасы которого могут исчезнуть уже через 20 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России нашли уникальный «алмаз-матрешку».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..