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Шахтер нашел два редких драгоценных камня весом 15 кг и стал миллионером, продав их правительству

Шахтер из Танзании Саниниу Лайзер нашел два уникальных танзанита — самых больших из всех когда-либо обнаруженных. Как сообщает министерство минералов страны, вес одного из камней — 9,27 килограмма, другого — 5,103 килограмма.

Как пишет BBC, редчайшие драгоценные камни шахтер продал правительству страны, получив за них 3,4 миллиона долларов.

52-летнего Саниниу, у которого имеется более 30 детей от четырех жен, поздравил президент Танзании Джон Магуфули. А торжественное вручение чека показывали по местному телевидению.

Часть денег счастливчик собирается потратить на строительство школы и торгового центра.

Танзанит добывают только в одной из провинций на севере страны. У камней хорошего качества цвет ультрамариновый или сапфирово-синий. При электрическом свете приобретает аметистово-фиолетовый оттенок. Украшения с танзанитом любила носить кинозвезда Элизабет Тейлор — что поспособствовал его популяризации. По оценкам геологов, это один из самых редких драгоценных камней на планете, запасы которого могут исчезнуть уже через 20 лет.

Фото TANZANIA MINISTRY OF MINERALS

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