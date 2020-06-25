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Гламур

Украинская супермодель Наталия Гоций удалила импланты из груди

10:07 25 июня 2020
Наталия Гоций

Мировая супермодель Наталия Гоций удалила импланты из груди. Об этом она рассказала в первом выпуске видеоблога «Быть Гоций» на своем канале в YouTube.

Наталия призналась, что сделала это по медицинским показаниям, о которых узнала во время МРТ. И неожиданно столкнулась с дополнительными проблемами уже после проведенной операции.

«В моей семье есть случай заболевания раком молочной железы, поэтому я сделала генетический тест, который определяет склонность к онкологии. Результат пришел не очень утешительный. После этого я каждый год делаю МРТ груди, и последняя томография показала не самые хорошие результаты — началась капсулярная контрактура, пришлось вынужденно удалить импланты!», — рассказывает Наталия.

Но при этом о своём решении она не жалеет. «Я по ним совершенно не скучаю! Я такой себе нравлюсь больше, хотя все было сделано настолько натурально и идеально, что грех было жаловаться на результат увеличения груди. Видимо, у меня поменялось ощущение себя и представления о красоте. И, наверное, это то, что должно было случиться: я искала подтверждение, что такая грудь мне не нужна. Я не смогла с ними ужиться», — откровенничала Наталия.

Также супермодель вспомнила о том, как решилась увеличить грудь. Четыре года назад Гоций обратилась в Париже к пластическому хирургу, чтобы сделать реставрацию шва после кесарева сечения. И тогда же решила вставить импланты, чтобы занять новый сегмент в модельном бизнесе.

«Я уже собиралась на операцию, а моя подруга отметила: „Может быть, ты сделаешь грудь и будешь делать Victoria’s Secret с шикарной грудью?“ Я подумала, что это отличное развитие карьеры и новый этап жизни — я буду сексуальной и эротичной, но, как оказалось, даже на это они не влияют», — объяснила модель.

Уже после удаления имплантов Наталия столкнулась с еще одной проблемой. О чем девушка откровенно рассказывает в своем видеоблоге. «Я думала, что на этом все закончилось — достал их, и все. Но в один прекрасный день, я проснулась и увидела, что одна грудь отличается от второй на два размера: было достаточно большое уплотнение. Уже в киевской клинике мне сделали 5 процедур по выведению жидкости», — рассказала Гоций.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева показала, как удаляла импланты из груди. Она перенесла тяжелую операцию, чтобы избежать заражения крови из-за разрыва импланта.

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