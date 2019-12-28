Ужасное зрелище: Лера Кудрявцева показала удаленные импланты (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, шокировавшая заявлением о перенесенной операции по удалению силикона из груди, показала, как выглядят разорванные импланты. Она опубликовала в Instagram впечатляющие фото после хирургического вмешательства. Зрелище не для слабонервных. Снимками и своей историей Лера решила предостеречь всех желающих увеличить грудь и показать, чем может обернуться операция.

Лера рассказала, что увеличила грудь 15 лет назад. На силиконовый имплант давали пожизненную гарантию, но он лопнул, гель постепенно протекал и проникал в ткани. Медикам пришлось удалить импланты и часть тканей. Лера провела несколько дней в реанимации.

«Зрелище, конечно, неприятное, но решила вам показать для понимания катастрофы. Я не имею права вас отговаривать от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и внимательно следите за состоянием своих имплантатов. Хочу ещё раз повторить: не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты, менять придётся в любом случае. УЗИ не информативно — делайте МРТ с контрастом», — советует Кудрявцева.

Она рассказала, что регулярно проходила обследование, ее ничего не беспокоило. Лера заметила, что одна грудь изменила форму и решила более тщательно провериться, чтобы выявить причину.

«Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне вычищали четыре часа. Мой иммунитет 15 лет боролся с инородным телом, и я постоянно ощущала синдром хронической усталости. Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно. Понимаю, это бизнес, многие молчат, да и вообще у нас не принято говорить об этом. Но теперь настало время — и говорить надо громко!», — считает Лера.

Также она заверила, что больше не намерена увеличивать грудь или делать пластику. Кудрявцеву поддержали многие звезды шоу-бизнеса, они желали ей скорейшего выздоровления в сети и навещали лично в больнице.

Ранее певица Слава Каминская рассказывала, что увеличила грудь и подправила форму носа с помощью пластики.

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