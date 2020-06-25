- 12:07 Вертолеты летали прямо над головой: путинские военные отличились опасной выходкой на пляже в Севастополе
- 12:03 Наталия Орлянская: «Очевидно, наступит момент, когда просто прекращу лечиться из-за отсутствия денег» (часть 17)
- 11:57 21-летняя воспитанница миланского «Интера» погибла в ДТП
- 11:53 «Людей оценивали предвзято»: Геращенко назвал переаттестацию полицейских «судилищем»
- 11:42 Даже ветераны ряженые? На параде в России заметили мужчину с редким орденом «Победа»
- 11:39 В СБУ объяснили, почему Екатерина Варнава больше не опасна
- 11:23 Сербский министр оскандалился заявлением о «бандеровцах»
- 10:52 Катание на катамаране обернулось трагедией: в Черкассах мужчина утонул, спасая 7-летнего сына
- 10:43 Днестр вышел из берегов и начал подтапливать Могилев-Подольский
- 10:29 Вице-адмирал рассказал, как Россия системно готовилась к захвату Крыма
- 10:27 Суд отказался восстанавливать в должности скандально известного Семочко
- 10:25 Выступающий в НБА украинец Лэнь заразился коронавирусом
Даже ветераны ряженые? На параде в России заметили мужчину с редким орденом «Победа»
На параде, который в России перенесли с 9 мая на 24 июня, в Санкт-Петербурге заметили интересного ветерана — на кителе у пожилого мужчины красовался орден «Победы», который создавался как высшая награда СССР для особо отличившихся полководцев.
«Интересный ветеран был на параде в Петербурге. Самая верхняя и крупная звезда — орден „Победа“. На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины», — пишет в соцсетях Vitauskas.
Дело в том, что этим орденом награждали лишь 20 раз — трое военачальников награждались дважды, а один — генсек Леонид Брежнев — был посмертно лишен этой награды. «И все кавалеры ордена более чем известны. Их всего-то 17 человек: Сталин, маршалы Жуков, Василевский (они по 2 раза), Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, румынский король Михай I, польский маршал Роля-Жимерский, югославский генсек Тито и генсек Брежнев. Все перечисленные мало того, что покойны, так Брежнев еще и посмертно „Победы“ был лишен. Что же тогда за маршал стоял на путинском бал-маскараде?» — пишет блогер.
Эксклюзивный материал о том, как проходил парад в Москве и кто из мировых лидеров приехал в Россию, а кто отказался, читайте на сайте «ФАКТОВ».300
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.