Мир

Даже ветераны ряженые? На параде в России заметили мужчину с редким орденом «Победа»

На параде, который в России перенесли с 9 мая на 24 июня, в Санкт-Петербурге заметили интересного ветерана — на кителе у пожилого мужчины красовался орден «Победы», который создавался как высшая награда СССР для особо отличившихся полководцев.

«Интересный ветеран был на параде в Петербурге. Самая верхняя и крупная звезда — орден „Победа“. На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины», — пишет в соцсетях Vitauskas.

Фото из Википедии

Дело в том, что этим орденом награждали лишь 20 раз — трое военачальников награждались дважды, а один — генсек Леонид Брежнев — был посмертно лишен этой награды. «И все кавалеры ордена более чем известны. Их всего-то 17 человек: Сталин, маршалы Жуков, Василевский (они по 2 раза), Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, румынский король Михай I, польский маршал Роля-Жимерский, югославский генсек Тито и генсек Брежнев. Все перечисленные мало того, что покойны, так Брежнев еще и посмертно „Победы“ был лишен. Что же тогда за маршал стоял на путинском бал-маскараде?» — пишет блогер.

Эксклюзивный материал о том, как проходил парад в Москве и кто из мировых лидеров приехал в Россию, а кто отказался, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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