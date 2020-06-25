Сын Хрущева Сергей застрелился — американская полиция

Мир

В четверг, 25 июня, американские СМИ сообщили о том, что сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев, по всей видимости, покончил с собой. Напомним, о смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало известно 18 июня. В полицию позвонила его супруга.

И вот теперь, пишет The Los Angeles Times, представитель полиции города Кранстон, штат Род-Айленд, Тодд Паталано назвал причину смерти, сославшись на заключение судмедэксперта Джозефа Венделькена. «Сергей Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Видимых признаков постороннего вмешательства не обнаружено. Расследование завершено. Никаких обвинений мы не выдвигаем», — сказал Паталано.

Вдова Сергея Валентина отказалась разговаривать с американскими журналистами. Вместе с тем она сообщила ТАСС, что похороны ее мужа пройдут в октябре в Москве.

Сергей Никитич Хрущев родился 2 июля 1935 года. Окончил Московский энергетический институт. Занимался разработкой крылатых и баллистических ракет.

Был далек от политики. После отставки своего отца с поста Первого секретаря ЦК КПСС помогал ему в написании мемуаров, редактировал рукопись. Сергей принял решение издать ее за границей и переправил туда. Находился под наблюдением советских спецслужб.

Затем сам написал несколько книг, в которых поделился воспоминаниями о событиях, очевидцем которых являлся. В книгах критиковал Иосифа Сталина.

В 1991 году Сергея Хрущева пригласили читать лекции в Университете Брауна в американском штате Род-Айленд. В результате он остался жить там. В 1999 году получил американское гражданство.

Сергей Никитич был женат трижды. С первой супругой Галиной Шумовой развелся. Вскоре после этого он объявил, что в Душанбе у него есть вторая семья — любимая женщина Ольга Крейдик, которая родила ему сына и дочь (Глеб и Елена Крейдик). Хрущев перевез их в Москву и женился на Ольге. Однако спустя некоторое время они развелись. Оказалось, что у Сергея Никитича начался роман с лучшей подругой жены Валентиной Голенко. Она и стала его третьей супругой. Переехала вместе с ним в США. А вот их сыновья остались в России. Старший из них — Никита — был журналистом. Занимал должность редактора «Московских новостей». Умер 22 февраля 2007 года. Младший — Сергей — живет в Москве. Очевидно, Валентина Николаевна решила переехать теперь к нему.

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