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Происшествия

Выбросил крестника в окно: в Киеве задержали несостояшегося детоубийцу (фото, видео)

18:58 25 июня 2020
Выбросил крестника в окно: в Киеве задержали несостояшегося детоубийцу (фото, видео)

В Киеве задержали 38-летнего мужчину, который выбросил из окна многоэтажного дома по улице Шолом-Алейхема 6-летнего мальчика. Ребенок оказался крестником задержанного. Напомним, ранее аналогичное происшествия произошло в Белой Церкви.

Как сообщили в полиции Киева, в ночь на 25 июня на горячую линию полиции поступил вызов от медиков скорой помощи, которые госпитализировали выпавшего из окна ребенка.

Прибыв на место событий, следственная группа установила, что по указанному адресу находится пьяная компания — мать ребенка и ее друзья. Чтобы скрыть следы преступления, они пытались ввести медиков в заблуждение и заявили, что мальчик выпал из окна сам.

В ходе расследования стало известно, что телесные повреждения мальчику причинил его крестный.

«В соседней комнате мы обнаружили следы крови, а вскоре установили и свидетеля, который пояснил, что крестный зашел в комнату мальчика, а через некоторое время вынес его избитого и без сознания на руках», — констатировали в полиции.

Очевидно, мальчик мешал компании развлекаться, и пьяный мужчина решил устранить препятствие по-своему.

Подозреваемый

В настоящее время в отношении уроженца Волынской области начато уголовное производство. Его действия квалифицированы как покушение на убийство.

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Винницкой области полиция задержала 28-летнего жителя Ямполя, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, которая к тому же была его родственницей.

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Выбросил крестника в окно: в Киеве задержали несостояшегося детоубийцу (фото, видео)

Выбросил крестника в окно: в Киеве задержали несостояшегося детоубийцу (фото, видео)

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