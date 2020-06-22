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Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента
В Винницкой области полиция задержала 28-летнего жителя Ямполя, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, которая к тому же была его родственницей и жила по соседству. Напомним, ранее на Днепропетровщине под суд пошли воспитатели детдомов семейного типа, которые развращал приемную дочь.
По словам начальника Ямпольского районного отдела полиции Ярослава Марченко, после надругательства над девочкой «дядя», который уже имел судимость, нанес ей еще несколько ударов рукой по голове и туловищу.
Преступника задержали, согласно первым выводам, содержание алкоголя в его крови превышало 1,7 промилле алкоголя.
Пострадавшая была госпитализирована, подозреваемого же поместили в изолятор временного содержания.
Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»).
Напомним, накануне в Одессе осудили мужчину, который с 2015-го по 2019 год насиловал своего пасынка и родную дочь. А в Крыму мужчина жестоко расправился с маленькой дочерью своего друга.305
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