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Под Киевом мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка (фото, видео)
В Белой Церкви (Киевская область) полицейские задержали мужчину, который выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика. Ранее на Днепропетровщине отчим до смерти избил двухлетнего ребенка.
Как сообщают в ГУ НП в Киевской области, квартира находилась на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации — за его жизнь борются врачи.
«В течение дня сожители употребляли алкогольные напитки, между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил 5-летнего сына своей гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа. После этого он скрылся, а травмированного ребенка у подъезда обнаружили прохожие, которые вызвали полицию и медиков», — сообщают в областной полиции.
Правоохранители, прибывшие на место ЧП, выяснили, что пара поссорилась из-за воспитания маленьких детей женщины. Так, мальчик, которого выбросили в окно, мешал смотреть фильм «хозяину дома». Мужчину оперативно задержали на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.
Сейчас решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины, а также об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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