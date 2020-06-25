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«Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 28-го тура чемпионата Украины
В субботу, 27 июня, двумя матчами в Киеве и поединком в Луцке, где сыграют «Карпаты» и «Львов», стартует программа 28-го тура украинской премьер-лиги.
«Шахтер» уже в статусе 13-кратного чемпиона страны примет на столичном «Олимпийском» «Зарю», сражающуюся за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов (cразу после поединка запланирована торжественная церемония чествования дончан). Напомним, что в последней встрече соперников подопечные Виктора Скрипника одолели команду Луиша Каштру в Запорожье (1:0).
В этот же день на столичной «Оболонь-Арене» сыграют «Колос» и «Александрия», у которых затянулись проигрышные серии (у команды Руслана Костышина — семь встреч, у подопечных Руслана Шарана — три поединка).
В воскресенье, 28 июня, на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове сразятся местная «Десна» и «Динамо» (арбитр Екатерина Монзуль из Харькова). У парней Александра Рябоконя, отстающих от «бело-синих» на 6 очков, будет едва ли не последний шанс остаться в борьбе за «серебро» (из-за перебора желтых карточек хозяевам поля не поможет защитник Имереков).
Кстати, после трех очных противостояний в сезоне «Десна» в личных встречах (этот показатель будет определяющим в случае равенства очков) пока опережает «Динамо» за счет большего числа мячей, забитых на чужом поле. Сначала команда из Чернигова увезла победу с «Олимпийского» (2:1), затем уступила киевлянам дома (0:1), а в последнем перед карантином матче ушла от поражения в столице (1:1).
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение гостям. К примеру, контра «Фаворит спорт» ставки на победу «Десны» принимает с коэффициентом 4,95, на ничью — 4,30, на выигрыш «Динамо» — 1,62.
Чемпионат Украины. 28-й тур
27 июня (суббота)
«Колос» — «Александрия» 17:00 «Футбол 2»
«Карпаты» — «Львов» 17:00 УНИАН
«Шахтер» — «Заря» 19:30 «Футбол 2»
28 июня (воскресенье)
«Мариуполь» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 1»
«Десна» — «Динамо» 19:30 УНИАН
«Ворскла» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1--6-е места
1. «Шахтер» — 71 очко (27 матчей);
2. «Динамо» — 55 (27);
3. «Заря» — 52 (27);
4. «Десна» — 49 (27);
5. «Александрия» — 43 (27);
6. «Колос» — 26 (27);
7--12-е места
7. «Днепр-1» — 34 (26);
8. «Мариуполь» — 30 (26);
9. «Ворскла» — 26 (26);
10. «Олимпик» — 23 (26);
11. «Львов» — 22 (27);
12. «Карпаты» — 14 (23).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»); 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперником «Динамо» в финале Кубка Украины стала «Ворскла».
Фото ФК «Динамо»71
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