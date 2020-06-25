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Спорт

Уникальный баскетболист НБА завершил карьеру в 43 года (видео)

21:13 25 июня 2020
Винс Картер

Знаменитый американский баскетболист Винс Картер, первым из действующих спортсменов сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, объявил о завершении игровой карьеры.

«Я официально завершил играть в баскетбол на профессиональном уровне», — передает слова Винса официальная страница его нынешнего клуба, «Атланты Хоукс», в Twitter.

Отметим, что Картер дебютировал в сильнейшей баскетбольной лиге мира в 1998 году, после чего провел в НБА 22 сезона. За это время баскетболист сменил восемь клубов, дольше всего, на протяжении шести лет, выступая за свой первый клуб — «Торонто Рэпторз».

Уже по итогам дебютного сезона-1998/1999 Винс, выступавший на позициях атакующего защитника и легкого форварда, был признан лучшим новичком, а в 2000-м победил на конкурсе слэм-данков в НБА. Его мяч, забитый сверху на Олимпиаде-2000 в поединке против французов, считается одним из лучших в истории — Картер, рост которого составляет 198 см, перепрыгнул с запасом 218-сантиметрового соперника!

Добавим, что в общей сложности легендарный баскетболист провел в НБА 1541 матч (третий показатель в лиге после Роберта Пэриша и Карима Абдул-Джабара), набирая в среднем по 16,7 очков за игру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный испанский футболист Аритц Адуриц завершил карьеру.

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