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Уникальный баскетболист НБА завершил карьеру в 43 года (видео)
Знаменитый американский баскетболист Винс Картер, первым из действующих спортсменов сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, объявил о завершении игровой карьеры.
«Я официально завершил играть в баскетбол на профессиональном уровне», — передает слова Винса официальная страница его нынешнего клуба, «Атланты Хоукс», в Twitter.
Отметим, что Картер дебютировал в сильнейшей баскетбольной лиге мира в 1998 году, после чего провел в НБА 22 сезона. За это время баскетболист сменил восемь клубов, дольше всего, на протяжении шести лет, выступая за свой первый клуб — «Торонто Рэпторз».
Уже по итогам дебютного сезона-1998/1999 Винс, выступавший на позициях атакующего защитника и легкого форварда, был признан лучшим новичком, а в 2000-м победил на конкурсе слэм-данков в НБА. Его мяч, забитый сверху на Олимпиаде-2000 в поединке против французов, считается одним из лучших в истории — Картер, рост которого составляет 198 см, перепрыгнул с запасом 218-сантиметрового соперника!
Добавим, что в общей сложности легендарный баскетболист провел в НБА 1541 матч (третий показатель в лиге после Роберта Пэриша и Карима Абдул-Джабара), набирая в среднем по 16,7 очков за игру.
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