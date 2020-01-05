42-летний баскетболист установил уникальное достижение в НБА (видео)

Спорт

42-летнему американцу Винсу Картеру, выступающему в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Атланта Хоукс», покорилось уникальное достижение.

Одноклубник украинца Алексея Леня, выйдя в матче регулярного чемпионата против «Индианы Пейсерс» (116:111), первым в истории сыграл в четырех десятилетиях! Появление ветерана команды на паркете болельщики встретили стоячей овацией.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G — NBA (@NBA) 5 января 2020 г.

Отметим, что Картер начал свою карьеру в НБА в 1998 году. «Атланта Хоукс» — уже восьмой клуб в послужном списке форварда: ранее он выступал за «Торонто Рэпторз» (1998—2004), «Нью-Джерси Нетс» (2004—2009), «Орландо Меджик» (2009−2010), «Финикс Санз» (2010−2011), «Даллас Маверикс» (2011—2014), «Мемфис Гризлис» (2014—2017) и «Сакраменто Кингз» (2017−2018). В нынешнем сезоне Винс провел свой 1510-й матч в НБА, набирая в среднем по 16,9 очков за поединок, и занимает четвертое место в истории лиги по количеству игр.

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