Происшествия

На ВНО с мигалками: полиция помогла забывчивому ученику успеть к началу тестирования

Первый день внешнего независимого оценивания (ВНО) не обошелся без сюрпризов и курьезов: в Ивано-Франковске один из учеников забыл дома документы и смог вовремя попасть на тесты по математике благодаря полицейскому патрулю с мигалками.

Об этом мать написала на своей странице в Facebook мать одной из участниц ВНО Ярина Румежак.

По ее словам, патрульных на помощь парню вызвал полицейский, дежуривший в центре проведения ВНО в лицее им. Вячеслава Чорновила.

«Сегодня моя дочь сдает ВНО по математике. Парень забыл документы. Все родители и дети в шоке. Дежурный полицейский не растерялся. Вызвал патруль с мигалками. Успел. Все родители громко аплодировали полицейским», — написала Румежак, опубликовав фото правоохранителей, которые пришли на помощь забывчивому ученику.

Также мама ученицы отметила, что «хороших людей, которые делают хорошие поступки, много, главное их замечать».

Читатели страницы дружно поддержали Ярину:

По правилам, без соответствующих документов участников ВНО не пропускают в помещение, где проводится тестирование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что жители регионов, пострадавших в результате непогоды, могут пройти тестирование во время дополнительной сессии ВНО.

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