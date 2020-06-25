В Украине стартует ВНО: что важно знать

Украина

В четверг, 25 июня, в Украине с тестов по математике стартовало внешнее независимое оценивание, которое продлится до 17 июля.

В Украинском центре оценивания качества образования предупреждают, что допуск участников к пункту проведения ВНО начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников.

Принимающим участие в ВНО напоминают, что доступ в пункты проведения оценивания разрешат лишь при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

«В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении „Дія“ абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО», — отмечают в центре и добавляют, что к тестированию не допустят и тех, кто прибудет в пункт после 10:50.

Также подчеркивается, что участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Тем временем Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году:

математика — 25 июня,

украинский язык и литература — 30 июня,

физика — 2 июля,

испанский, немецкий, французский языки — 6 июля,

английский язык — 7 июля,

история Украины — 9 июля,

биология — 13 июля,

география — 15 июля,

химия — 17 июля.

«Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировали на 23 июля — 11 августа. Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа», — отмечают в Минобразовании и науки.

Также в министерстве напомнили, что в 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (Севастополя), расширился до 91 университета. Из них 77 вузов подчинены МОН, а 14 — Минздраву, МВД и Минкульту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что жители регионов, пострадавших в результате непогоды, могут пройти тестирование во время дополнительной сессии ВНО.

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