Происшествия

ВНО-2020: сделано важное заявление для участников из пострадавших от наводнения регионов

Стихийное бедствие, которое обрушилось на Западную Украину, вынудило внести изменения в порядок проведения Внешнего независимого оценивания.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для жителей регионов, которые пострадали от наводнения, будет проведена дополнительная сессия ВНО.

«Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО. Наши коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат Вас и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которое Вы должны подать», — говорится в сообщении Центра.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения Прикарпатью грозит транспортный коллапс.

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