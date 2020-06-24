ВНО-2020: сделано важное заявление для участников из пострадавших от наводнения регионов

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Стихийное бедствие, которое обрушилось на Западную Украину, вынудило внести изменения в порядок проведения Внешнего независимого оценивания.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для жителей регионов, которые пострадали от наводнения, будет проведена дополнительная сессия ВНО.
«Очевидно, что в сложившейся ситуации, Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если Вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО. Наши коллеги из Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования поддержат Вас и проконсультируют. На сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которое Вы должны подать», — говорится в сообщении Центра.
Ранее сообщалось, что из-за наводнения Прикарпатью грозит транспортный коллапс.86
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!