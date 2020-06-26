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Ночь триумфа: «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии (фото, видео)
Домашняя победа «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура АПЛ больше всего порадовала болельщиков… «Ливерпуля». После осечки подопечных Пепа Гвардиолы (Александр Зинченко играл за «Сити» с 59-й минуты) команда Юргена Клоппа, выигравшая в прошлом году Лигу чемпионов, стала недосягаемой для соперников и впервые за 30 (!) лет завоевала «золото» чемпионата Англии. За семь туров до финиша отставание «МС» от «Ливерпуля» составляет 23 очка и не отыгрывается даже теоретически. Ни один клуб не становился чемпионом Англии так рано!
Футболисты «Ливерпуля» следили за трансляцией со стадионе «Стэмфорд Бридж» в одном из отелей под бокальчик холодненького и после финального свистка дали волю эмоциям.
Отметим, что это чемпионство стало для «Ливерпуля» 19-м в истории. Больше титулов в Англии лишь у «Манчестер Юнайтед» — 20.
Кстати, когда земляки «Битлз» в 1990 году последний раз становились сильнейшими на Туманном Альбионе, подавляющего большинства футболистов нынешнего состава «Ливерпуля» еще не было на свете. Из тех, кто в нынешнем сезоне выходил на поле, к тому моменту родились лишь четверо — голкипер Адриан, защитник Вирджил ван Дейк, а также полузащитники Джеймс Миллер и Адам Лаллана.
Как сообщает Opta Sports, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, завоевавший девятый трофей в карьере, стал первым немецким специалистом, выигравшим чемпионат Англии.
«Это невероятно, — цитирует Юргена Клоппа ВВС. — Зная, насколько Кенни (Кенни Далглиш — легенда клуба. — Авт.) поддерживал нас, это чемпионство для него. Он ждал 30 лет, и это чемпионство также для Стиви (Стивен Джеррард. - Авт.). Парни вами восхищаются, и благодаря великой истории клуба команду легко мотивировать.
100 минут матча «Челси» — «МанСити» были действительно напряженными, я не хотел вовлекать себя в это, но невозможно, когда ты смотришь игру. Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я не ждал 30 лет, я здесь четыре с половиной года, но это серьезное достижение, особенно с этим трехмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.
Вчерашняя игра (против «Кристал Пэлас» — 4:0. — Авт.) дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодняшняя — болельщикам. Я надеюсь, что вы остаетесь дома, нам приятно стать чемпионами для вас. Пандемия еще не закончена, и мы смотрели за игрой вместе в отеле, а теперь будем наслаждаться моментом.
Я знаю, что людям трудно в этот момент, но мы не могли сдерживать чувств. Мы будем наслаждаться этим с нашими болельщиками, когда сможем".
Юрген Клопп
«Красная» часть Ливерпуля гуляла всю ночь. Целых 30 лет ждали!
Любопытный момент. Английская премьер-лига (АПЛ), как известно, была основана в 1992 году, и с тех пор ни один из 28 трофеев не завоевал тренер-англичанин. Кроме немца Клоппа, титулы чемпионов АПЛ завоевывали шотландцы Алекс Фергюсон и Кенни Далглиш, француз Арсен Венгер, португалец Жозе Моуриньо, итальянцы Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Клаудио Раньери и Антонио Конте, испанец Хосеп Гвардиола и чилиец Мануэль Пеллегрини.
Положение лидеров в АПЛ: 1. «Ливерпуль» — 86 очков; 2. «МанСити» — 63; 3. «Лестер» — 55; 4. «Челси» — 54; 5. «МЮ» — 49; 6. «Вулверхемптон» — 49; 7. «Тоттенхэм» — 45.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в 20 лет написал завещание.
Фото Twitter ФК «Ливерпуль», РА70
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