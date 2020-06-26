США считают Россию серьезной угрозой, — Майк Помпео

Мир

Выделяя Украине и другим странам миллионы долларов на укрепление их обороноспособности, Соединенные Штаты поступают так по той причине, что рассматривают Россию как серьезную угрозу для всего мира.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в четверг, 25 июня, выступая на организованном Германским фондом Маршалла (GMF) веб-мероприятии «Брюссельский форум», передает «Голос Америки».

«Мы считаем Россию серьезной угрозой», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

Госсекретарь отметил, что строительство же «Северного потока-2», который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России.

«Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать», — уверен Помпео.

Госсекретарь США также подчеркнул, что сегодня меняется и сама природа конфликтов, и сдерживание потенциальной агрессии, в том числе со стороны России, не ограничивается только размещением определенного количества сухопутных войск: «Мы пришли к фундаментальному пересмотру того, каковой является природа конфликта, природа угроз и как мы должны распределять наши ресурсы, будь то ресурсы в разведывательном сообществе, в военно-воздушных силах, морской пехоте или армии».

«И решение, которое президент сделал в отношении Германии, является результатом коллективного набора решений о том, как мы будем позиционировать наши ресурсы по всему миру», — отметил Майк Помпео.

При новом распределении военных ресурсов американское присутствие в ряде регионов может снизиться, поэтому «некоторые страны должны активизироваться и взять на себя ответственность за свою собственную оборону, что ранее они не делали», — указал госсекретарь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон речь шла о возможности «дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше». Дуда подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы, и что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.

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