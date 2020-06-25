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Предостережение Кремлю: США и Польша заявили о готовности укрепить восточный фланг НАТО
Президент Польши Анджей Дуда посетил с официальным визитом США, где встретился со своим коллегой Дональдом Трампом, который прошлым летом якобы пытался оказать давление на украинские власти.
Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Дуды и Трампа были озвучены темы, которые обсуждались главами двух государств: участие польских специалистов в разработке американцами вакцины и лекарств против коронавируса, сотрудничество в сферах атомной энергетики и технологии 5G., а также увеличение американского военного присутствия в Польше, передает Укринформ.
В частности, президент США отметил, что США «с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны». По словам главы Белого дома, США будут частично выводить свои войска из Германии. Следовательно, часть из них должна вернуться в США, а другая — переместиться в другие места в Европе, в том числе и в Польшу.
Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности «дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше». Он подчеркнул, что попросил Трампа не выводить американский контингент из Европы. Президент РП отметил, что Польша готова принять у себя больше американских военнослужащих.
В совместном заявлении по результатам встречи Дональда Трампа и Анджея Дуды говорится о том, что Соединенные Штаты и Польша намерены укреплять потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО.
LIVE: President Trump holds a joint press conference https://t.co/ZB7bq614H4— The White House (@WhiteHouse) June 24, 2020
В частности, стороны продолжат углублять военное сотрудничество, в том числе путем реализации совместных деклараций от 12 июня и 23 сентября 2019 года, а также разрабатывать планы по «укреплению военных связей, оборонного и сдерживающего потенциала США в Польше».
«Мы подтверждаем приверженность инвестированию в общий оборонный потенциал и справедливое распределение ответственности в укреплении трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО, а также для обеспечения эффективной обороны и сдерживания на восточном фланге альянса, — отмечается в тексте. — США и Польша продолжают совместную работу в связи с модернизацией Вооруженных сил Польши с использованием современного американского оборудования».
Агентство отмечает, что визит Дуды в США произошел за четыре дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся 28 июня. Поэтому некоторые аналитики расценили визит в Вашингтон как важный элемент избирательной кампании Дуды, который борется за переизбрание на второй президентский срок
Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне выборов в США президент США также вынужден изменить свою риторику и начать действовать вопреки интересам своего «друга Владимира». В частности, Трамп вновь подверг резкой критике власти Германии, которые платят Москве «миллиарды долларов за газопровод». При этом он призвал «защитить Германию от России».19
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