26.55 / 26.75 29.73 / 30.16
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США выделят Украине в следующем финансовом году 125 млн долларов на летальное оружие

5:55 25 июня 2020
Конгресс США

Американский сенатор-республиканец Роб Портман, член Комитета по вопросам международных отношений, а также соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Сенате сообщил, что его страна не ограничится поставками Украине ПТРК Javelin: сейчас разрабатывается законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году, который предусматривает 250 млн долларов оборонной помощи Украине.

Целевое назначение средств — обеспечение летального и нелетального вооружения, проведение дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи Вооруженным силам Украины, указал Портман на своем сайте, пишет РБК-Украина.

По словам сенатора, половина из указанной суммы — 125 млн долларов — предназначена на закупку летального оружия для Украины.

«Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году», — отметил Портман.

Кроме того, документ включает предложение Портмана по разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности.

Законопроект также обусловливает значительную часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.

Кроме того, Портман намерен внести поправку, которая будет приветствовать присоединение Украины к программе «Партнер с расширенными возможностями НАТО».

По его мнению, это является важным шагом на пути к достижению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.

«Этот законопроект посылает четкий месседж о том, что Америка стоит вместе с украинским народом в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии… Как соучредитель и сопредседатель украинского кокуса, я буду продолжать возглавлять усилия в Сенате, чтобы украинцы имели оборудование, ресурсы и возможности, необходимые для защиты от российской агрессии», — заявил Портман.

Кроме того, в НАТО отметили, что статус партнера никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько дней назад США передали Украине военную помощь на 60 миллионов долларов.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Родина-мать

На меч "Родины-матери" в Киеве снова "повесили" флаг (видео)

ДТП в Кропивницком

Смертельное ДТП в Кировоградской области: погибли четыре человека

Михаил Ефремов в суде

Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за смертельное ДТП, — росСМИ

Ожирение

Ученые установили связь ожирения с повышенным риском старческого слабоумия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер