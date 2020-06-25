Мир

США выделят Украине в следующем финансовом году 125 млн долларов на летальное оружие

Американский сенатор-республиканец Роб Портман, член Комитета по вопросам международных отношений, а также соучредитель и сопредседатель Украинского кокуса в Сенате сообщил, что его страна не ограничится поставками Украине ПТРК Javelin: сейчас разрабатывается законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году, который предусматривает 250 млн долларов оборонной помощи Украине.

Целевое назначение средств — обеспечение летального и нелетального вооружения, проведение дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи Вооруженным силам Украины, указал Портман на своем сайте, пишет РБК-Украина.

По словам сенатора, половина из указанной суммы — 125 млн долларов — предназначена на закупку летального оружия для Украины.

«Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году», — отметил Портман.

Кроме того, документ включает предложение Портмана по разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности.

Законопроект также обусловливает значительную часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.

Кроме того, Портман намерен внести поправку, которая будет приветствовать присоединение Украины к программе «Партнер с расширенными возможностями НАТО».

По его мнению, это является важным шагом на пути к достижению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.

«Этот законопроект посылает четкий месседж о том, что Америка стоит вместе с украинским народом в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии… Как соучредитель и сопредседатель украинского кокуса, я буду продолжать возглавлять усилия в Сенате, чтобы украинцы имели оборудование, ресурсы и возможности, необходимые для защиты от российской агрессии», — заявил Портман.

Кроме того, в НАТО отметили, что статус партнера никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько дней назад США передали Украине военную помощь на 60 миллионов долларов.

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