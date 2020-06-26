Спорт

Прославленный экс-футболист «Аякса», «Реала» и «Интера», вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов 36-летний Уэсли Снайдер, завершивший карьеру в 2018 году, 27 июня представит свою автобиографию. Правда, отдельные ее отрывки уже обнародовали голландские издания: откровенных признаний игрока хватает.

В частности, знаменитый голландец рассказал о черных днях в мадридском «Реале», в который он в 2007 году перешел из «Аякса» за 27 млн евро (рекордный трансфер амстердамцев на тот момент), но так и не смог стать в столице Испании своим.

«Спортивный директор «Реала» Предраг Миятович в аэропорту Амстердама озвучил мне условия, которые предлагают мадридцы, — написал чемпион Нидерландов, Испании, Италии и Турции Уэсли Снайдер. — Он показал мне бумажку, на которой была указана сумма 3 млн евро за сезон при 5-летнем контракте. Ничего себе, подумал я в тот момент, ведь в «Аяксе» я заработал только миллион.

Я был молодым, считал себя успешным и получал удовольствие от того, что нахожусь в центре внимания. Для меня не было никаких проблем потратить за ночь несколько тысяч евро. Я посещал ночные клубы и мог угощать всех присутствующих. Даже когда я уже был очень пьян, все равно продолжал покупать спиртное. Компанию мне составляли некоторые игроки «Реала» — чаще всего это был Гути. Алкоголь, куча друзей, популярность, проститутки…

Эти регулярные вечеринки с другими женщинами… Мое сердце было рядом с женой, а вот тело, к сожалению, нет. Возможно, именно тогда что-то пошло не так. Я оказался слабым человеком, не выдержав бешеной популярности.

Признаюсь, я даже не заметил, что бутылка водки стала моим лучшим другом. А вот наркотиков не употреблял — только алкоголь. Я оказался абсолютно один — жена ушла и забрала сына Джесси, которого я видел крайне редко. Я думал, что никто не заметит моих похождений, ведь каждое утро спокойно просыпался и ехал на тренировку, будто ничего и не было.

Конечно, это повлияло на мою форму, но в тот момент я не чувствовал этого — мне казалось, что алкоголь никак не влияет. Это была иллюзия — понятно, что я серьезно сдал. Меня спасали только техника и футбольный интеллект, ведь тренировки давались все труднее и труднее. Я в буквальном смысле прятался от тренера, наивно полагая, что никто этого не заметит.

В то же время считаю, что в «Реале» играл достаточно хорошо. Хотя многие говорили, что я мог дать клубу куда больше. Те же ван Нистельрой и Роббен неоднократно просили меня прекратить употреблять алкоголь и взяться за голову, но, к сожалению, не получилось. Мое отношение к футболу не соответствовало статусу игрока «Реала».

Кроме алкоголя, еще в Нидерландах я чувствовал серьезную страсть к азартным играм. Однажды Патрик Клюйверт проиграл мне 30 тысяч евро за несколько часов, но я ему простил этот долг.

Впоследствии я столкнулся с похожими проблемами, когда признался жене о проблемах с алкоголем и супружеской верностью. Она бросила меня и переехала в США. До сих пор чувствую вину, ведь это была женщина моей мечты. Она доверяла мне, зная о моих похождениях. Не раз она спрашивала, чего мне не хватает. Почему я так поступил с ней? Не знаю, но боль пришла позже, ведь я разрушил прекрасную семью".

Кстати, предложение руки и сердца своей нынешней супруге — актрисе «мыльных опер» Иоланта Кабау ван Касберген — Снайдер сделал в самолете, когда его команда, итальянский «Интер», летела в Лондон на ответную игру Лиги чемпионов против «Челси». С первой женой, Раймоной, Уэсли расстался и, чтобы не доводить дело до судебного разбирательства, оставил супруге с двухлетним ребенком 6 млн евро.

Уэсли Снайдер со второй супругой и детьми после своего прощального матча в 2018 году

Напомним, что после двух лет в «Реале» Снайдер перебрался в «Интер», с которым выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Италии. Также 36-летний голландец поиграл за «Аякс», «Ниццу», «Галатасарай» и «Аль-Гарафу». Кроме того, рекордсмен сборной Нидерландов по количеству матчей, проведенных в ее составе (134 поединка, 31 мяч), — вице-чемпион мира 2010 года, а также обладатель «бронзы» Евро-2004 и ЧМ-2014.

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Фото Getty Images

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