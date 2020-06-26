На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок

Происшествия

В Жидачеве Львовской области разгорелся скандал из-за хирурга районной больницы, который не оказал медицинскую помощь ветерану АТО. Стоит отметить, что врач сейчас находится под следствием. Три года назад он не заметил заворот кишок у 12-летнего ребенка. Мальчик, которому так и не сделали рентген, умер. На время следствия хирурга отстраняли от работы, однако недавно он неожиданно вернулся в больницу. И тут же попал в новый скандал.

«Муж приехал в Жидачевскую райбольницу с раной руки. Туда попала инфекция, рука начала гноиться и отекать, — написала в Facebook жена ветерана АТО Дениса Гайды Инна. — В регистратуре нас направили к хирургу. Мы рассказали ему, что в выходные рана начала очень быстро увеличиваться и мы советовались по телефону с семейным врачом, какие лекарства нам принимать до того момента, как сможем попасть в поликлинику. На что хирург ответил, что он ничего нам делать не будет (не „не может“, а именно НЕ БУДЕТ). Он сказал: „Ваш семейный врач за вас получает деньги. Пока вы там с ней советуетесь, ей капает зарплата. А мне что с того?“ Я спросила, собирается ли он осматривать рану и получила ответ: „Ну у вас же есть семейный врач. Пусть он и осматривает“. Диалог закончился тем, что, когда я спросила, что же нам делать, хирург ответил: „Делайте, что хотите“. И это несмотря на то, что на прием к хирургу нас записали в регистратуре, семейный врач находилась в отпуске и дать направление не могла, а муж — инвалид войны и имеет льготы».

В результате рану, по словам Инны, осмотрела сотрудница государственной аптеки, так как в райцентре больше не к кому было обратиться.

Пост Инны Гайды в Facebook спровоцировал скандал. Оказалось, этот хирург находится под следствием и «ФАКТЫ» не раз писали, за что его судят. В июне 2017 года он не оказал помощь 12-летнему Роме Кулаку, который попал в больницу с сильной болью в животе. У ребенка была кишечная непроходимость, определить которую можно было с помощью рентгена. Но рентген мальчику не сделали.

— После того как сына привезли в больницу, он полтора часа пролежал в приемном покое, потом все-таки его отвезли в инфекционное отделение уже с диагнозом пищевое отравление, — рассказал «ФАКТАМ» отец мальчика Владимир Кулак. — У Ромы повысилось давление, боли не прекращались. Теперь уже знаю: при таких симптомах человека первым делом нужно везти на рентген, чтобы исключить кишечную непроходимость. Но этого никто не сделал. Сыну укололи обезболивающее, взяли анализ крови (он показал, что уровень лейкоцитов в крови был превышен почти вдвое) и только через четыре с половиной часа сделали УЗИ. Уже после смерти сына я увидел медицинскую документацию — оказалось, специалист, проводивший УЗИ, написал: «Чрезмерно выраженный метеоризм кишок» — и поставил три восклицательных знака! Но на это хирург тоже не обратил внимания.

По словам Владимира Кулака, Роме стали давать солевые растворы (как при отравлении) и посоветовали валерьянку, потому что он «слишком беспокойный». Легче ребенку не стало. За то время, пока он лежал в инфекционном отделении, приходили педиатр, инфекционист, невропатолог, реаниматолог. Осматривали мальчика и два хирурга: взрослый и детский. Но на рентген ребенка никто из них так и не направил. Только ночью (Рому привезли в больницу в пять часов вечера) районные врачи поняли, что ничем не могут помочь и под утро повезли его во львовский «Охматдет». В пути Роме несколько раз становилось плохо.

Рентген, который сделали в областном «Охматдете», показал заворот кишок. Рому прооперировали, но было уже поздно. Следующие шесть дней мальчик провел в реанимации и умер.

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Позже комиссия Львовского областного департамента здравоохранения пришла к выводу: если бы районные врачи проанализировали все медицинские данные, они смогли бы вовремя диагностировать болезнь. Вину врачей подтвердила и судмедэкспертиза. Сейчас на скамье подсудимых два человека: 74-летняя инфекционист и хирург, который, проигнорировав результаты УЗИ, не отправил ребенка на рентген.

Рома Кулак с отцом Владимиром

В октябре 2019 года хирурга по решению суда отстранили от работы. В своем ходатайстве прокурор указывал, что дальнейшая работа этого врача может навредить другим больным.

- С тех пор каждые два месяца суд выносил новое постановление об отстранении хирурга от работы, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Кулак. — Но 27 марта срок действия последнего постановления истек. А новое не вынесли — заседание суда не состоялось из-за карантина. С тех пор суд переносили уже восемь раз! Суды работают, но рассмотрение нашего дела каждый раз откладывается из-за неявки адвоката хирурга. Адвокат мотивирует это тем, что он боится эпидемии, находится в группе риска и, дескать, не может ходить на суд. Я мог бы в это поверить, если бы не одно обстоятельство: в суды по другим делам он ходит, ничего не опасаясь! 26 июня по этому поводу, кстати, состоится заседание дисциплинарной комиссии адвокатуры Львовской области. Жалобу на адвоката подала прокуратура. Постоянные неявки адвоката в суд я считаю попытками затянуть судебный процесс. Сейчас хирургу это выгодно, ведь, воспользовавшись отсутствием нового постановления суда, он вернулся на работу. И, как видите, уже успел попасть в новый скандал. Хотя уже после смерти Ромы было очевидно, что с таким отношением к пациентам этот человек не должен работать в больнице. Я потерял сына из-за того, что он не смог провести элементарную диагностику.

Следующее заседание по нашему делу должно состояться 1 июля. Остается надеяться, что в этот раз адвокат хирурга будет присутствовать.

Тем временем в соцсетях появились и другие отзывы о горе-хирурге. Под постом Инны Гайды свою историю рассказала Ольга Романец из Львовской области:

«Два года назад имела „счастье“ попасть к этому врачу после несчастного случая. Мало того, что прождала его два часа, так еще и, констатировав у меня перелом плечевой кости, грудины и шести ребер, он просто… ушел. Я просила о банальной фиксации поломанной конечности, но получила ответ: „Пусть вот тот мужик, который вас привез, и делает повязку“. Пришлось идти в аптеку, где женщина-провизор помогла мне хоть как-то обездвижить руку и зафиксировать ребра. Испытывая адскую боль, я шесть часов ждала, пока меня сможет забрать муж. И только в Дрогобыче, куда я на следующий день в 5 утра приехала по „скорой“, мне смогли оказать помощь…»

На днях стало известно, что за последний инцидент с неоказанием помощи ветерану АТО хирургу вынесли выговор. Но он продолжает работать. «ФАКТЫ» спросили у директора Жидачевской центральной районной больницы, почему.

- Срок действия постановления об отстранении хирурга от работы истек, а другого постановления суда не было, — сказала «ФАКТАМ» директор больницы Людмила Яремцьо. — Поэтому он официально приступил к исполнению своих обязанностей и с тех пор работает. Мне известно об уголовном производстве, которое сейчас рассматривается в суде. Но его возвращение на работу совершенно законно.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце декабря 2017 года тогдашнему врачу Жидачевской райбольницы была назначена госстипендия. Это произошло уже после смерти Ромы Кулака, которого не стало 27 июня 2017 года. После скандала в СМИ главврача стипендии таки лишили, а потом он и вовсе был уволен.

На прошлой неделе «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Кировоградской области, где врачи отказались делать роженице кесарево сечение и она потеряла здорового ребенка.

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