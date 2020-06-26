Украина

В День крымскотатарского флага в Крыму сняли мощное видео с флагом Украины

В пятницу, 26 июня, в Украине, в том числе и в аннексированном Россией Крыму, отмечают ежегодный праздник — День крымскотатарского флага.

На страничке пятого президента Украины Петра Порошенко выложили видео, снятое в Крыму, где мужчина в футболке с крымскотатарской символикой стоит на горе с сине-желтым украинским флагом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к одному из Дней крымскотатарского флага в Украину из Турции специально привезли самый большой в мире флаг — его полотнище было сшито из 40 небольших флагов. Его длина была шесть метров, а ширина — 39 метров. С этим флагом активисты прошли по центру Киева.





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