- 12:47 Украинцам могут разрешить въезд в ЕС с 1 июля
- 12:42 Масштабный проект, которому нет равных во всей области, — Андрей Карауш
- 12:42 На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19
- 12:41 Джамала рассказала, как затусила Уиллом Фарреллом и Рэйчел Макадамс
- 12:31 ДТП на трассе Киев-Чоп: у пострадавших выявили коронавирус
- 12:29 «Дача»: Moneyveo помогает строительству центра для онкобольных детей
- 12:15 В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы
- 12:14 Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле
- 12:04 "Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется
- 12:01 На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок
- 11:54 Карантин не для всех: "Схемы" рассказали о полетах Медведчука, Новинского, Коломойского
- 11:46 Налоговая анонсировала активную борьбу с теневым рынком табака
Масштабный проект, которому нет равных во всей области, — Андрей Карауш
Сейчас вода в кране и водоотведение — обычное дело, но никто не задумывается, что блага цивилизации, которыми пользуются горожане — это труд большого коллектива Ровенского областного водоканала.
«Почти 700 человек каждый день упорно работают для того, чтобы горожане могли свободно пользоваться водой», — говорит Андрей Карауш, директор «Ровнооблводоканала».
Ровно очень повезло, ведь оно имеет воду из артезианских скважин, и она не требует значительной очистки. Функция областного водоканала — обеззаразить ее и обеспечить минимальные потери и максимальное качество.
И хотя водоснабжения в Киеве достаточно простое, но есть проблемный вопрос — очистка стоков. Город не имеет собственных очистных канализационных сооружений. Водоканал перекачивает половину стоков в Ровно Азот, а значит несет дополнительные затраты. В вопросе водоотведения и подачи воды есть еще проблемы — несвоевременное отвода дождевых и ливневых вод и затопление ими города.
Председатель областного Ровенского водоканала Андрей Карауш объясняет, что стоковая система города была построена около 50−70 лет назад, она общесплавная и не рассчитана на большое количество стока, поэтому и не справляется с нынешними объемами, которые растут с каждым годом: «Из-за этого в некоторых местах наблюдается затопление ливневыми водами. К сожалению, нет быстрого рецепта решения проблемы отвода дождевых вод, но Водоканал, совместно с Министерством развития общин уже 4 года работает над проектом «Программа развития муниципальной структуры».
По словам Карауша, заявка уже принята и прошла все уровни отбора. Ее суть — полное обеспечение города Ровно очистными сооружениями, которые будут построены на территории нынешних сооружений. Туда включили модернизацию трех крупнейших канализационных станций, двух станций водоснабжения и многое другое.
Эта комплексная программа готова к рассмотрению кредитным комитетом. Планируются слушания общин по оценке воздействия на окружающую среду, ведь проект непосредственно относится к этой сфере. С 2021 планируется реализация проекта на средства Европейского инвестиционного банка.
Подробнее об этом и о других актуальных вопросах следите в телеграмм-канале https://t.me/and_karaush
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...