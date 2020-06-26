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Общество и люди

Масштабный проект, которому нет равных во всей области, — Андрей Карауш

12:42 26 июня 2020
Масштабный проект, которому нет равных во всей области,&nbsp;— Андрей Карауш
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Сейчас вода в кране и водоотведение — обычное дело, но никто не задумывается, что блага цивилизации, которыми пользуются горожане — это труд большого коллектива Ровенского областного водоканала.

«Почти 700 человек каждый день упорно работают для того, чтобы горожане могли свободно пользоваться водой», — говорит Андрей Карауш, директор «Ровнооблводоканала».

Ровно очень повезло, ведь оно имеет воду из артезианских скважин, и она не требует значительной очистки. Функция областного водоканала — обеззаразить ее и обеспечить минимальные потери и максимальное качество.

И хотя водоснабжения в Киеве достаточно простое, но есть проблемный вопрос — очистка стоков. Город не имеет собственных очистных канализационных сооружений. Водоканал перекачивает половину стоков в Ровно Азот, а значит несет дополнительные затраты. В вопросе водоотведения и подачи воды есть еще проблемы — несвоевременное отвода дождевых и ливневых вод и затопление ими города.

Председатель областного Ровенского водоканала Андрей Карауш объясняет, что стоковая система города была построена около 50−70 лет назад, она общесплавная и не рассчитана на большое количество стока, поэтому и не справляется с нынешними объемами, которые растут с каждым годом: «Из-за этого в некоторых местах наблюдается затопление ливневыми водами. К сожалению, нет быстрого рецепта решения проблемы отвода дождевых вод, но Водоканал, совместно с Министерством развития общин уже 4 года работает над проектом «Программа развития муниципальной структуры».

По словам Карауша, заявка уже принята и прошла все уровни отбора. Ее суть — полное обеспечение города Ровно очистными сооружениями, которые будут построены на территории нынешних сооружений. Туда включили модернизацию трех крупнейших канализационных станций, двух станций водоснабжения и многое другое.

Эта комплексная программа готова к рассмотрению кредитным комитетом. Планируются слушания общин по оценке воздействия на окружающую среду, ведь проект непосредственно относится к этой сфере. С 2021 планируется реализация проекта на средства Европейского инвестиционного банка.

Подробнее об этом и о других актуальных вопросах следите в телеграмм-канале https://t.me/and_karaush

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