В Днепре полковник полиции застрелился в собственной квартире

Происшествия

В четверг, 25 июня, в Днепре покончил жизнь самоубийством полковник полиции Павел Савенко. Он выстрелив себе в голову из карабина. Ранее в своем офисе в Киеве был найден застреленным народный депутат Валерий Давиденко.



Трагический случай в Днепре произошел вечером на улице Янгеля. Жена полицейского пришла домой с ребенком после прогулки около 20:30 и увидела, что в одной из комнат двери закрыты изнутри.

Когда она вошла в комнату, то обнаружила труп мужа с простреленным правым виском. Рядом с ним был карабин и гильза от патрона, сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Предсмертной записки не нашли. Женщина не понимает, почему ее муж решил покончить жизнь самоубийством.

В соцсетях друзья и знакомые искренне сочувствуют утрате. Коллега погибшего Денис Пефтиев называет Савенко лучшим руководителем подразделения криминального анализа в Украине.



«Он первым в Украине создал ситуационный центр в Днепропетровской области в 2013—2014 году, после его наработки легли в основу системы ситуационных центров по всей стране. Его наработки в операционном анализе стали основой системы криминального анализа на национальном уровне», — пишет Пефтиев.

Напомним, в конце мая в Полтаве обнаружен застреленным в собственном автомобиле 56-летний Виталий Беднина, директор областного эколого-натуралистического центра ученической молодежи.

Фото: dduvs.in.ua

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