В Кременчуге мужчина убил кассира, чтобы погасить долги

Происшествия

В четверг, 25 июня, следственная судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник отправила в СИЗО на два месяца 33-летнего кременчужанина Сергея Г., который 20 июня убил молотком кассира финучреждения «Швидко гроші», чтобы завладеть деньгами. Полиции понадобилось трое суток, чтобы выйти на след злоумышленника.

В суде задержанный объяснил мотив своего поступка психологическим давлением кредиторов.

— Они и на работу звонили, и родителям, всем знакомым. И даже сообщали в Facebook друзьям, которых я давно не видел. Чтобы люди воздействовали на меня или, возможно, оплатили мои кредиты. Не успевал рассчитываться с кредитами. Взял один, потом еще один. И вышло много…

С его слов, из сейфа отделения «Швидко гроші» он забрал более 24 тысяч гривен, за счет которых погасил долги.

Адвокат подсудимого просил для него более мягкую меру пресечения свободы — домашний арест с ношением электронного браслета, мотивируя это тем, что Сергей Г. ранее не судим, положительно характеризуется окружением, имеет семью и малолетнего ребенка, а также сотрудничает со следствием и дает правдивые показания.

Подследственный обвиняется в умышленном убийстве и в разбое с целью завладения имуществом в крупных размерах. За это он может быть лишен свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Напомним, мужчина нанес несколько тяжелых ударов по голове молотком 35-летней кассиру, которая находилась одна в помещении финансового учреждения, после чего опустошил сейф. Спустя несколько часов пострадавшая умерла в больнице.

Фото: скриншот видео полтавского телеканала «Центральный»

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